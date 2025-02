„Не искам да живея като Рапунцел“: Риана откровено за тъмната страна на славата

Р иана е твърдо решена да не позволи славата ѝ да управлява живота ѝ.

37-годишната певица на хита „Diamonds“ откровено говори за „изолиращия“ характер на популярността в интервю за корицата на мартенския брой на Harper's Bazaar за 2025 г., публикувано в събота.

Тя сподели, че както тя, така и семейството ѝ предпочитат да живеят сред хората, вместо да се подчиняват на ограниченията, наложени от статута ѝ на знаменитост. „Много е изолиращо. Много е самотно. И от какво всъщност се пазя?“ – размишлява певицата.

“I’ve been in the studio the whole eight years,” @rihanna tells Bazaar about her next album. “I know it’s not going to be anything that anybody expects. And it’s not going to be commercial or radio digestible... I feel like I’ve finally cracked it, girl!” Link below. pic.twitter.com/jkiawV7F7f