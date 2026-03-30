С майка, която се крие и баща в изгнание: Какво се случва с принцесите Йорк

И зминаха почти две години, откакто принцесите Беатрис и Юджини се появиха, за да подкрепят Принцът на Уелс на градинско парти в Бъкингамския дворец. Наследникът на трона е повикал по-младите си братовчеди, заедно със Зара Тиндейл и Майк Тиндейл, за събитието през май 2024 г., докато съпругата му, принцесата, и баща му, Крал Чарлз III, са преминавали лечение за рак.

Но сега, когато майката на принцесите, Сара Фъргюсън, се крие, а баща им, Принц Андрю, е изпратен в изгнание във Wood Farm, животът изглежда много различен за сестрите, които някои наблюдатели на кралската фамилия определяха като потенциални бъдещи звезди на семейство Уиндзор.

За външния свят те изглеждат сякаш са откъснати от останалата част на кралското семейство, докато последствията от скандала с Джефри Епстайн продължават.

Но, в противоречие на съобщенията, че на принцесите било казано, че не могат да се присъединят към роднините си на Royal Ascot тази година, списание HELLO! разбира, че те са били поканени и че висши членове на семейството продължават да се интересуват от тях.

„Въпросът е, искат ли да отидат на обществено събитие от този род?“, пита приятел на сестрите. „Ще получат критика, независимо дали отидат или не – и не само на това събитие. Просто не могат да спечелят. Беа намира положението за много трудно, особено напрежението от последните няколко седмици. Чувства се сякаш всичко е в свободно падане и тя е подложена на натиск и тормоз от коментатори.

Беа запазва спокойствие и продължава напред. Тя е научила много от баба си, Кралица Елизабет II. Това е семейство в смут, но Беа работи усърдно; балансирането между пълно работно време и родителството е основният ѝ приоритет, за да поддържа умствената си сила и живота си в движение“, казва източник.

Сестрите Йорк бяха видени за последно заедно с по-широкото кралско семейство в църквата в Сандригам на Коледа, като до този момент са устояли бурята около драматичния спад в положението на баща им Андрю.

Той беше лишен от титлата принц и му беше наредено да напусне Royal Lodge през октомври. Това се случи след като изтекли имейли доказаха, че неговото приятелство с осъдения педофил Джефри Епстайн продължава дълго след като твърдеше, че е приключило.

Но оттогава принцесите се оказаха въвлечени в скандала с публикуването на „досиетата Епстайн“. Приятели са склонни да посочат, че те не се възприемат като жертви в тази ситуация, но отбелязват, че „хората забравят човешкия аспект на това, през което са преминали“.

След като месеци наред са поддържали нисък профил, двете сестри са забелязвани в Лондон през последните седмици. Юджини празнува 36-ия си рожден ден с вечеря със съпруга си, маркетинговия специалист Джак Бруксбанк, в River Café в края на март.

Беатрис обаче също трябваше да се справя с слухове относно петгодишния ѝ брак с инвеститора в недвижими имоти Едоардо Мапели Моци, който е бил заснет по време на бизнес пътувания до САЩ през последните месеци.

Двойката има две дъщери – Сиена Мапели Моци, на четири години, и Атина Мапели Моци, на една година. Едо също има син, Уолфи Моци, от предишна връзка. Предположенията, че бракът е под напрежение заради продължаващия скандал, бяха категорично отречени от самия Едо, а приятели на двойката излязоха да оборят тези твърдения.

Приятел споделя: „Единственото, с което Беа и Едо се занимават, е с натоварената си работа и с грижите за децата си. Както много работещи родители, те трябва да балансират между работа и грижа за децата. Последните съобщения, че между тях нещата не са добре, изобщо не са верни. Между тях всичко е прекрасно и единствената дистанция между тях напоследък е физическа, заради работата“.