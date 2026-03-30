Любопитно

С майка, която се крие и баща в изгнание: Какво се случва с принцесите Йорк

За външния свят принцеса Беатрис и принцеса Юджини изглеждат сякаш са откъснати от останалата част на кралското семейство, докато последствията от скандала с връзките на баща им Андрю с педофила Джефри Епстайн продължават

30 март 2026, 13:14
Принцеса Беатрис и принцеса Юджини на градинското парти в Бъкингамския дворец през 2024 г.   
И зминаха почти две години, откакто принцесите Беатрис и Юджини се появиха, за да подкрепят Принцът на Уелс на градинско парти в Бъкингамския дворец. Наследникът на трона е повикал по-младите си братовчеди, заедно със Зара Тиндейл и Майк Тиндейл, за събитието през май 2024 г., докато съпругата му, принцесата, и баща му, Крал Чарлз III, са преминавали лечение за рак.

Но сега, когато майката на принцесите, Сара Фъргюсън, се крие, а баща им, Принц Андрю, е изпратен в изгнание във Wood Farm, животът изглежда много различен за сестрите, които някои наблюдатели на кралската фамилия определяха като потенциални бъдещи звезди на семейство Уиндзор.

За външния свят те изглеждат сякаш са откъснати от останалата част на кралското семейство, докато последствията от скандала с Джефри Епстайн продължават.

Но, в противоречие на съобщенията, че на принцесите било казано, че не могат да се присъединят към роднините си на Royal Ascot тази година, списание HELLO! разбира, че те са били поканени и че висши членове на семейството продължават да се интересуват от тях.

„Въпросът е, искат ли да отидат на обществено събитие от този род?“, пита приятел на сестрите. „Ще получат критика, независимо дали отидат или не – и не само на това събитие. Просто не могат да спечелят. Беа намира положението за много трудно, особено напрежението от последните няколко седмици. Чувства се сякаш всичко е в свободно падане и тя е подложена на натиск и тормоз от коментатори.

Беа запазва спокойствие и продължава напред. Тя е научила много от баба си, Кралица Елизабет II. Това е семейство в смут, но Беа работи усърдно; балансирането между пълно работно време и родителството е основният ѝ приоритет, за да поддържа умствената си сила и живота си в движение“, казва източник.

Принцеса Беатрис и съпругът ѝ Едоардо Мапели Моци Източник: GettyImages

Сестрите Йорк бяха видени за последно заедно с по-широкото кралско семейство в църквата в Сандригам на Коледа, като до този момент са устояли бурята около драматичния спад в положението на баща им Андрю.

Той беше лишен от титлата принц и му беше наредено да напусне Royal Lodge през октомври. Това се случи след като изтекли имейли доказаха, че неговото приятелство с осъдения педофил Джефри Епстайн продължава дълго след като твърдеше, че е приключило.

Но оттогава принцесите се оказаха въвлечени в скандала с публикуването на „досиетата Епстайн“. Приятели са склонни да посочат, че те не се възприемат като жертви в тази ситуация, но отбелязват, че „хората забравят човешкия аспект на това, през което са преминали“.

След като месеци наред са поддържали нисък профил, двете сестри са забелязвани в Лондон през последните седмици. Юджини празнува 36-ия си рожден ден с вечеря със съпруга си, маркетинговия специалист Джак Бруксбанк, в River Café в края на март.

Беатрис обаче също трябваше да се справя с слухове относно петгодишния ѝ брак с инвеститора в недвижими имоти Едоардо Мапели Моци, който е бил заснет по време на бизнес пътувания до САЩ през последните месеци.

Двойката има две дъщери – Сиена Мапели Моци, на четири години, и Атина Мапели Моци, на една година. Едо също има син, Уолфи Моци, от предишна връзка. Предположенията, че бракът е под напрежение заради продължаващия скандал, бяха категорично отречени от самия Едо, а приятели на двойката излязоха да оборят тези твърдения.

Приятел споделя: „Единственото, с което Беа и Едо се занимават, е с натоварената си работа и с грижите за децата си. Както много работещи родители, те трябва да балансират между работа и грижа за децата. Последните съобщения, че между тях нещата не са добре, изобщо не са верни. Между тях всичко е прекрасно и единствената дистанция между тях напоследък е физическа, заради работата“.

Източник: HELLO!    
Объркани таксиметрови шофьори, загуби за магазините поради невъзможност за плащане с карта и още: хората в Москва се учат да живеят без мобилен интернет

В община Бяла Слатина са регистрирани 17 случая на морбили, като сред болните има и медицинско лице. Здравните власти призовават за незабавна проверка на имунизационния статус

До момента са задържани 95 лица, заяви заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев

Ако сте родител, чието дете предстои да тръгне на градина или ясла, ето кои са най-важните стъпки и срокове, които трябва да спазвате

Саболч Паний казва, че обвиненията на Будапеща целят да „го притиснат психологически и да разрушат репутацията му", след негови разкрития за тайни разговори

Над 5000 сгради, милиони жители и супермодерна инфраструктура: Новият район Сюнган вече не е просто чертеж, а реално доказателство за скоростта, с която Китай преобразява бъдещето

Мадрид е забранил на американски самолети, базирани в други страни, включително Великобритания, да използват испанското въздушно пространство в контекста на военните операции в Иран

Холивудската легенда Ким Новак категорично отхвърли Сидни Суини за ролята си в нов биографичен филм, заявявайки, че звездата от „Еуфория" е „напълно погрешен" избор за пресъздаване на драматичната ѝ любовна афера със Сами Дейвис-младши

Неназован руски военнослужещ описва поток от новопристигнали в своето подразделение – много от тях по-възрастни, физически неподготвени и борещи се с алкохолна зависимост – в скорошни видеокадри

И. д. главен секретар Георги Кандев обяви, че 200 служители на ГДНП ще бъдат командировани в цялата страна

През целия месец април CarMarket.bg ще се превърне в една своеобразна трибуна, от която, без излишен патос и популизъм, ще говорим за „пътна безопасност" и „отговорност на пътя"

Религиозно напрежение и политически последствия в сърцето на Светата земя

Твърденията, че втори, масивен Сфинкс е заровен под пясъците на платото Гиза в Египет, станаха вирусни в онлайн пространството, привличайки десетки милиони гледания в социалните мрежи и таблоидните заглавия. Но каква е истината

Принцеса Шарлийн от Монако бе в бяло при папата заради католическия обичай privilège du blanc, докато останалите кралски дами бяха в черно, тъй като това право важи само за съпруги и монарси на католически държави

Архив от чатове и записи хвърля рядка светлина върху методите на Москва за проникване в опозиционни мрежи в Европа

