Ванеса Хъджинс е бременна и разкри новината на „Оскар"-ите

В анеса Хъджинс дефилира по червения килим на наградите „Оскар“ и разкри новината, че очаква дете, съобщи Асошиейтед прес.

Актрисата и певица се обърна настрани, показвайки наедрелия си корем под черната си вечерна рокля с дълги ръкави.

По време на 30-минутното шоу, което водеше по телевизионния канал ABC, Хъджинс приемаше поздравления от различни знаменитости за предстоящото раждане на първото ѝ дете.

