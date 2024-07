Честито! Ванеса Хъджънс стана майка 👶

В анеса Хъджънс посрещна първото си дете със съпруга си Коул Тъкър, според множество издания.

Рождената дата, полът и името на детето не са известни. Хъджънс и Тъкър бяха видени да напускат болница в Санта Моника в сряда, 3 юли, когато също беше 28-ият рожден ден на Тъкър.

По-рано през деня Хъджънс публикува почит за рождения ден на съпруга си в Instagram.

„Честит рожден ден на моята част от рая“, написа тя в публикацията, която включваше снимки на двойката и тяхното куче. "Ти правиш света по-светло място самия себе си."

Vanessa Hudgens Is a Mom! Actress Welcomes First Baby with MLB Husband Cole Tucker https://t.co/R6B0O2a0pb

Хъджънс разкри бременността си на червения килим на "Оскар"-ите през 2024 през март. Актрисата присъства на събитието в Холивуд в черна рокля, която очертаваше корема ѝ.

През декември 2023 г. Хъджънс и Тъкър сключиха брак в Мексико.

Vanessa Hudgens has given birth to her first child. pic.twitter.com/KNR18rc55J