Робот построи къща за 48 часа, 1 век гаранция

П ървата принтирана къща беше построена от робот в Центъра за устойчивост и иновации в строителството в Белгия.

Чешки екип проектира и разработи 3D принтер за целта. Новата технология намалява емисиите на въглероден диоксид с 20%.

3D принтер за метал на HP може да създава части за коли

Процесът е седем пъти по-бърз от най-бързия досега метод на строителство и поне 50% по-евтин.

Екипът, стоящ зад проекта „Първият”, използва шотландска роботизирана ръка и технология за триизмерно принтиране, която „отпечатва” 15 см материал в секунда.

Създадоха 3D обекти, които предават WiFi без електроника

Къщата се състои от спалня, хол, баня и кухня. Гаранцията за експлоатация е 100 години.

Строителната индустрия произвежда 39% от емисиите на въглероден диоксид в света, а авиацията например, само 2%. Ако строителните материали и стратегии не се променят скоро, строителството ще продължи да влияе значително върху планетата и климатичните промени.

world first to print a complete house in one piece:



- Centre for Sustainability and Innovation in construction, Belgium:https://t.co/MaLNbba5hQ#3Dprintedhome #KampC #Westerlo #construction #Antwerp #3Dconcreteprinter #Belgium @KampC_be