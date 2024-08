Рибата с огромни зъби, които не се побират в устата ѝ

Р ибите със зъби са меко казано малко смущаващи.

Има обаче един вид, чийто зъби са толкова големи, че не се побират в устата му.

Не, не голямата бяла акула.

Говорим за рибата усойница на Слоун (Chauliodus sloani), известна още като дълбоководния демон от кошмарите ви. Това е хищна мезопелагична драконова риба, която се среща във води по целия свят.

Anon you get the sloane's viperfish for the scary question ☺️ pic.twitter.com/5HNIvKyMaY — Any @ nothin goin on (@EelYuri) October 10, 2021

Според Световните рекорди на Гинес, усойницата на Слоун е рибата с най-големите зъби спрямо размера на главата, съставляващи малко повече от половината от дължината на главата й. Всъщност зъбите й са толкова дълги, че припокриват челюстите, когато устата й е затворена.

Рибите усойници на Слоун не са по-големи от 35 сантиметра (13,8 инча) дължина, като зъбите им са още по-малки - малко над 1 сантиметър (0,4 инча) дължина.

Тихоокеанската усойница (Chauliodus macouni) е от същия род като усойницата на Слоун и има подобни страшни (и практични) зъби.

Nobody posted the Sloane’s Viperfish smh pic.twitter.com/XrTWL8eIyM — Shinigami🫀👁️ (@SongOfSlaanesh) September 9, 2021

Вечеря и светлинно шоу

Усойницата на Слоун е доста обикновен цвят, преливащо се сребристо-синьо, докато не започне светлинното шоу Страните на тези риби са покрити с малки светлоизлъчващи органи, наречени фотофори, които мигат синьо-зелено или жълто.

Не само мигащите светлини помагат да се маскира силуетът на усойницата от хищници, но тези на удължения й гръбен лъч също могат да помогнат за примамването на плячка.

Усойницата на Слоун също може да разкачи челюстта си до 90 градуса.

В комбинация със способността да разширява стомаха си, това позволява на усойницата да похапва храна до 63 процента от собствената си дължина на тялото. Като се има предвид това, не е толкова изненадващо, че се смята, че рибите от този род се хранят само на всеки 12 дни.

След като плячката е на мястото си, челюстта щраква обратно надолу; това ухапване е мощно до такава степен, че първият прешлен на усойницата на Слоун, който се намира зад главата й, е еволюирал да действа като амортисьор.

Дори ако нещо е достатъчно малко, за да не бъде прободено от мощното ухапване на усойницата, няма голям шанс да успее да избяга. Със затворена уста зъбите отново надвисват и дори могат да се въртят навътре, създавайки клетка, която улавя плячката вътре.

Ужасяващият вид е описан за първи път от немски учени Маркус Елизер Блох и Йохан Готлоб Шнайдер в тяхната книга от 1801г.

