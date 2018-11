Рибарят Гъс Хът се превърна в истински герой, след като спаси 18-месечно бебе от открити води край плажа Матата, Нова Зеландия.

Невероятната случка, която е можела да има фатален край се е случила на 26 октомври сутринта, когато Гъс излиза с лодката си за ранен риболов.

Тогава вниманието му е привлечено от нещо необичайно, което плува в морето.

"Реших да приближа и го хванах за ръката; дори тогава мислех, че е кукла. Лицето му беше като от порцелан, а късата му коса беше мокра. Внезапно проплака и тогава си казах "О, Боже! Това е бебе! И е живо!""

