Рибар оцеля 95 дни в открито море на костенурки, птици и хлебарки

П еруански рибар оцеля 95 дни, изгубен в Тихия океан, като се хранеше само с костенурки, птици и хлебарки.

61-годишният Максимо Напа Кастро прекара повече от три месеца изгубен в Тихия океан. Той се завърна у дома и отново се събра със семейството си, пише ВВС.

Кастро отплавал на 7 декември за двуседмичен риболов от крайбрежния град Маркона, разположен на южното перуанско крайбрежие. Десет дни по-късно обаче буря отклонила лодката му от курса, оставяйки го на милостта на теченията с все по-намаляващи запаси.

Семейството му започнало издирване, но въпреки усилията на перуанските морски патрули, той така и не бил открит.

Едва в сряда, 12 март, еквадорският патрулен кораб Don F го забелязал на 1094 км от брега – дехидратиран и в критично състояние.

За да оцелее, Кастро събирал дъждовна вода в лодката си и се хранел с всичко, което успеел да улови.

В емоционална среща с брат си в Пайта, град близо до границата с Еквадор, той разказа как първо ял хлебарки и птици, а след това прибягнал до морски костенурки. Последните 15 дни преди спасението си прекарал напълно без храна.

„Мисълта за семейството ми – включително за двумесечната ми внучка – ми даде сили да издържа“, сподели той.

"Мислех за майка си всеки ден. Благодарен съм на Бог, че ми даде втори шанс."

Майка му, Елена, разказа пред местни медии, че докато семейството запазило надежда по време на издирването, самата тя започнала да се страхува от най-лошото.

След като бил спасен, Кастро бил отведен в Пайта за медицински преглед, преди да бъде транспортиран със самолет до столицата Лима.

