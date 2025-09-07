Нощта, в която Луната кърви: страх, магия и надежда в небето над нас

Ако погледнете към небето в неделя вечерта (7 септември), може да видите рядко небесно явление – пълно лунно затъмнение. Явлението се случва, когато слънцето, Земята и луната се подравнят перфектно по права линия.

Докато луната преминава през най-тъмната част на земната сянка – известна като амбра – тя се оцветява в наситен, тъмночервен цвят, създавайки това, което е известно като кървава луна, пише SkyNews.

„Кървава Луна“ ще може да бъде наблюдавана от любителите на астрономията в неделя вечерта между 20.30 и 22.30 часа,

когато пълното лунно затъмнение ще бъде видимо от големи части на Азия, Европа, Африка и Австралия, предаде агенция БГНЕС.

Ето всичко, което трябва да знаете, за това красиво космическо събитие този уикенд.

Какво причинява червения цвят?

Когато луната е в земната амбра, тя не получава пряка слънчева светлина, което означава, че само светлина, която се пречупва през земната атмосфера, успява да достигне до луната. По-късите сини дължини на вълните на светлината обикновено се разсейват от земната атмосфера, оставяйки по-дългите червени дължини на вълните да преминат – оттук и червените тонове на Луната.

Колкото повече прах или облаци има в земната атмосфера по време на затъмнението, толкова по-червена изглежда Луната, според НАСА. Същият този атмосферен ефект на пречупване е причината залезите и изгревите да изглеждат червени.

„Кървавата луна“ винаги е будила любопитство и страх у хората. Пълното лунно затъмнение е рядко явление, а неговият кървав отблясък е създавал десетки поверия и легенди в различни култури.

Blood moon over Arizona ✨ pic.twitter.com/zXlehqjQWI — Earth (@earthcurated) September 6, 2025

Древни вярвания

Месо за боговете – в шумерски и вавилонски времена хората вярвали, че затъмнението е знак, че Луната е нападната от демони. За да я „спасят“, извършвали ритуали с жертвоприношения и силни викове, за да прогонят злите сили.

Вълци и дракони – според скандинавската митология Кървавата луна била предвестник, че вълците Скол и Хати преследват Луната, а когато я уловят, ще настъпи краят на света – Рагнарьок. В Китай пък вярвали, че червената сянка е от дракон, който „изяжда“ Луната.

Предвестник на войни – за древните маи и ацтеки кървавото сияние било лоша поличба, свързвана с предстоящи битки, смърт и катастрофи.

Христиански и библейски тълкувания

В Библията „Кървавата луна“ е символ на съд и промяна. В Откровението се казва: „Слънцето стана черно като власеница, а цялата луна стана като кръв.“ Така затъмнението често се възприема като предвестник на големи исторически или духовни промени.

Народни поверия по света

В някои славянски традиции вярвали, че „Кървавата луна“ вещае суша, болести или война. Жените не излизали навън по време на затъмнение, за да не „погълне“ Луната тяхната плодовитост.

„Кървавата луна“ В Индия се смятало, че храната и водата по време на затъмнение се „отравят“ и не трябва да се консумират. Хората постели и се пречиствали.

Някои африкански племена пък вярвали, че червената Луна е знак, че тя е „ранена“ и племената танцували, за да ѝ върнат силата.

A Blood Moon is coming on September 7, and over 6.2 billion people will be able to see it! 🌕



This total lunar eclipse turns the Moon red as it passes through Earth’s shadow, and it’ll appear especially large thanks to its close orbit at perigee. pic.twitter.com/9LoDqkE1ZQ — Museum of Science (@museumofscience) August 30, 2025

Вярвания и легенди в България

В българските народни представи Луната винаги е имала силно магическо значение – тя е пазителка на женската сила, плодородието и ритъма на живота. Когато настъпвало лунно затъмнение, особено при „Кървава луна“, хората го възприемали като знак за нещастие.

Смятало се, че червената Луна е поличба за война, глад или кръвопролитие.

Жените бременни или кърмачки трябвало да се пазят, защото според вярванията затъмнението можело да „отнеме“ здравето на майката или детето.

В някои села старите хора биели тенджери, чинии или тъпани, за да прогонят „злите сили“, които „ядат“ Луната.

Вярвало се също, че по време на Кървава луна не бива да се сее или жъне, защото реколтата ще бъде обречена на суша или болести.

Съществува и поверието, че ако човек се вгледа прекалено дълго в кървавото сияние, може да „полудее“ или да бъде обзет от тъга.

Съвременни легенди и езотерика

Днес „Кървавата луна“ все още е символ на промяна. Според астролозите това е време на силни емоции, обрати и духовни преходи. Вярва се, че:

Тя отключва скрити страхове и желания.

Може да донесе край на едни житейски етапи и начало на нови.

За някои е момент за освобождаване от токсични връзки или навици.