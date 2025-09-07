Нощта, в която Луната кърви: страх, магия и надежда в небето над нас

Ако погледнете към небето в неделя вечерта (7 септември), може да видите рядко небесно явление – пълно лунно затъмнение. Явлението се случва, когато слънцето, Земята и луната се подравнят перфектно по права линия.
Докато луната преминава през най-тъмната част на земната сянка – известна като амбра – тя се оцветява в наситен, тъмночервен цвят, създавайки това, което е известно като кървава луна, пише SkyNews.
„Кървава Луна“ ще може да бъде наблюдавана от любителите на астрономията в неделя вечерта между 20.30 и 22.30 часа,
когато пълното лунно затъмнение ще бъде видимо от големи части на Азия, Европа, Африка и Австралия, предаде агенция БГНЕС.
September is shaping up to be a massive month of energetic shifts and transformations. We begin with the Blood Full Moon on September 7th, a powerful lunation that invites deep release and purification. This is a time when the teacher is checking the students' work.— Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) September 3, 2025
Have you… pic.twitter.com/XY9TvDRVG8
Ето всичко, което трябва да знаете, за това красиво космическо събитие този уикенд.
Какво причинява червения цвят?
Когато луната е в земната амбра, тя не получава пряка слънчева светлина, което означава, че само светлина, която се пречупва през земната атмосфера, успява да достигне до луната. По-късите сини дължини на вълните на светлината обикновено се разсейват от земната атмосфера, оставяйки по-дългите червени дължини на вълните да преминат – оттук и червените тонове на Луната.
Колкото повече прах или облаци има в земната атмосфера по време на затъмнението, толкова по-червена изглежда Луната, според НАСА. Същият този атмосферен ефект на пречупване е причината залезите и изгревите да изглеждат червени.
„Кървавата луна“ винаги е будила любопитство и страх у хората. Пълното лунно затъмнение е рядко явление, а неговият кървав отблясък е създавал десетки поверия и легенди в различни култури.
Blood moon over Arizona ✨ pic.twitter.com/zXlehqjQWI— Earth (@earthcurated) September 6, 2025
Древни вярвания
- Месо за боговете – в шумерски и вавилонски времена хората вярвали, че затъмнението е знак, че Луната е нападната от демони. За да я „спасят“, извършвали ритуали с жертвоприношения и силни викове, за да прогонят злите сили.
- Вълци и дракони – според скандинавската митология Кървавата луна била предвестник, че вълците Скол и Хати преследват Луната, а когато я уловят, ще настъпи краят на света – Рагнарьок. В Китай пък вярвали, че червената сянка е от дракон, който „изяжда“ Луната.
- Предвестник на войни – за древните маи и ацтеки кървавото сияние било лоша поличба, свързвана с предстоящи битки, смърт и катастрофи.
Христиански и библейски тълкувания
В Библията „Кървавата луна“ е символ на съд и промяна. В Откровението се казва: „Слънцето стана черно като власеница, а цялата луна стана като кръв.“ Така затъмнението често се възприема като предвестник на големи исторически или духовни промени.
Народни поверия по света
- В някои славянски традиции вярвали, че „Кървавата луна“ вещае суша, болести или война. Жените не излизали навън по време на затъмнение, за да не „погълне“ Луната тяхната плодовитост.
- В Индия се смятало, че храната и водата по време на затъмнение се „отравят“ и не трябва да се консумират. Хората постели и се пречиствали.
- Някои африкански племена пък вярвали, че червената Луна е знак, че тя е „ранена“ и племената танцували, за да ѝ върнат силата.
A Blood Moon is coming on September 7, and over 6.2 billion people will be able to see it! 🌕— Museum of Science (@museumofscience) August 30, 2025
This total lunar eclipse turns the Moon red as it passes through Earth’s shadow, and it’ll appear especially large thanks to its close orbit at perigee. pic.twitter.com/9LoDqkE1ZQ
Вярвания и легенди в България
В българските народни представи Луната винаги е имала силно магическо значение – тя е пазителка на женската сила, плодородието и ритъма на живота. Когато настъпвало лунно затъмнение, особено при „Кървава луна“, хората го възприемали като знак за нещастие.
- Смятало се, че червената Луна е поличба за война, глад или кръвопролитие.
- Жените бременни или кърмачки трябвало да се пазят, защото според вярванията затъмнението можело да „отнеме“ здравето на майката или детето.
- В някои села старите хора биели тенджери, чинии или тъпани, за да прогонят „злите сили“, които „ядат“ Луната.
- Вярвало се също, че по време на Кървава луна не бива да се сее или жъне, защото реколтата ще бъде обречена на суша или болести.
- Съществува и поверието, че ако човек се вгледа прекалено дълго в кървавото сияние, може да „полудее“ или да бъде обзет от тъга.
Съвременни легенди и езотерика
Днес „Кървавата луна“ все още е символ на промяна. Според астролозите това е време на силни емоции, обрати и духовни преходи. Вярва се, че:
- Тя отключва скрити страхове и желания.
- Може да донесе край на едни житейски етапи и начало на нови.
- За някои е момент за освобождаване от токсични връзки или навици.