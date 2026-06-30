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Ревността, която подлуди Джони Деп: Кара Делевин призна за аферата си с Амбър Хърд

Кара Делевин призна за тайна афера с Амбър Хърд по време на скандалния ѝ развод с Джони Деп. Моделът разкри още как Харви Уайнстийн я е заплашвал, че ще съсипе кариерата ѝ, ако признае, че харесва жени

30 юни 2026, 11:09
Ревността, която подлуди Джони Деп: Кара Делевин призна за аферата си с Амбър Хърд
Източник: Getty Images

В нов епизод на популярния подкаст на Луи Теру, супермоделът и актриса Кара Делевин за първи път разкри истината зад дългогодишните слухове за интимните ѝ отношения с Амбър Хърд. Тя потвърди, че двете са били „заплетени“ в романтична афера, която буквално е подлудявала Джони Деп от ревност, съобщава The Hollywood Reporter

По време на интервюто Теру директно попита 33-годишната звезда за слуховете от периода, в който Хърд се развеждаше с Джони Деп. Журналистът отбеляза, че според информациите Деп е бил „нараняван и влудяван от мисълта, че Амбър може да спи с Кара“.

„Аз ли трябва да коментирам това? Всичко започна, защото снимахме общ филм – „Лондонски полета“, в който участваше и той. Мисля, че Джони наистина беше полудял от ревност. По онова време между нас с Амбър не се случваше нищо. По-късно обаче, след като се разведоха, нещата се промениха“, отвърна с усмивка Делевин. 

Когато Теру я притисна за повече яснота, Кара призна: „Бяхме близки от дълго време и да – когато преминаваха през развода, ние се оплетохме. Но тя се беше оплела и с други хора“.

Когато водещият подхвърли името на Илон Мъск, Делевин лаконично отвърна: „Ето, виждаш ли“. (Припомняме, че Амбър Хърд имаше връзка с милиардера Мъск до началото на 2018 г.).

Заплахите на Харви Уайнстийн: „Ако си лесбийка, няма да успееш“

В много личен разговор Кара Делевин, която днес открито се определя като лесбийка, сподели и за мрачната страна на Холивуд в началото на кариерата си. Тя си спомни за зловещ телефонен разговор с опозорения филмов магнат Харви Уайнстийн.

„Харви ми се обади и директно попита: 'Ти гей ли си?'. Бях стъписана. А той продължи: 'Никога не трябва да бъдеш във връзка с жена... Никога няма да успееш в тази индустрия, ако хората мислят, че си обратна'. Тогава бях млада, повярвах му и взех думите му много присърце“, споделя Кара.

Въпреки страха в миналото, днес моделът се гордее със своята идентичност. Тя разкри, че е осъзнала сексуалността си още на 11 години: „Сега, когато погледна назад, беше супер очевидно още тогава, но тогава нямах модели за подражание. Гордея се, че днес мога да бъда открито себе си и да вдъхновявам по-младите“.

Кара Делевин, която стана световноизвестна като ангел на Victoria's Secret, преди да направи успешна кариера в киното („Хартиени градове“, „Самоубийствен отряд“, „Американска история на ужасите“), в момента се подготвя за премиерата на новия си филм „Club Kid“, който вече предизвика фурор на фестивала в Кан.

Източник: The Hollywood Reporter    
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