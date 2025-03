Разкритие: Древен ритуал за „съживяване“ на Тутанкамон в отвъдното

П редметите, намерени в гробницата на Тутанкамон, показват, че момчето цар е първият фараон, подложен на погребален ритуал, предназначен да съживи мумифицираното му тяло в задгробния живот. Древният ритуал, известен като „Пробуждане на Озирис“, имал за цел да улесни превръщането на починалия владетел в Озирис, бога на подземния свят, като по този начин му осигури безсмъртие в духовната сфера, пише iflscience.

В новото си изследване авторът Никълъс Браун разглежда наличието на четири позлатени дървени тояги, известни като pedj-aha, които наподобяват йероглифа „res“ и са открити в единия ъгъл на гробницата. Това, казва Браун, може да показва връзка с древноегипетски текст, наречен „Книги за подземния свят и небето“, в който бог Хор държи символа „res“, за да съживи мумията на мъртъв фараон, който след това приема формата на божеството Озирис.

Тъй като обаче този текст се появява за първи път няколко десетилетия след смъртта на крал Тут, връзката между четирите жезъла и ритуала за пробуждане на Озирис досега е била пренебрегвана. И все пак Браун казва, че тъй като това може би е най-ранното археологическо доказателство за този ритуал, има основателни причини да се подозира, че ритуалът може да е бил създаден специално за Тутанкамон, тъй като съветниците му са се стремили да затвърдят връзките на фараона с традиционния египетски пантеон.

Нуждата от това се дължи на факта, че бащата на Тутанкамон - Ахенатен - изоставя тези божества и се опитва да въведе нова, монотеистична религия. Според Браун обаче „програмата за реставрация на Тутанкамон по време на неговото управление включва не само възстановяването на официалната държавна религия и повторното отваряне на затворените храмове, но и възстановяването на по-традиционните вярвания за задгробния живот и царските погребални обреди и ритуали“.

