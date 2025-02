Проклятието на Тутанкамон и гробницата на мумията

К огато през 1922 г. Хауърд Картър се натъква на полузаровено стълбище в Долината на царете, той не може да повярва какво е открил. Осем години по-рано неговият благодетел лорд Карнарвън финансира експедицията на Картър до местата за последен покой на египетските царе. Въпреки това разкопките на Картър в древното място не се оказват толкова доходоносни, колкото двойката първоначално се надява. Недоволен от резултатите, Карнарвън предупреждава Картър, че търпението му (и парите) започват да се изчерпват и че ако скоро не бъде направено откритие, той ще оттегли финансирането на експедициите.

Откриването на стълбището било почти достатъчно вълнуващо, но когато стъпалата били разчистени, се разкрил входът към гробница. Непокътнатите печати подсказвали, че гробницата е останала затворена и че нейният обитател е бил човек с голямо значение. Картър не губи време и изпраща телеграма на своя благодетел в Англия, а две седмици по-късно Карнарвън се присъединява към него на мястото на разкопките. Заедно те откриват една от най-големите и впечатляващи археологически находки в историята на египтологията: гробницата на фараона Тутанкамон.

Възстановени са над 5000 артефакта, които са лежали необезпокоявани повече от 3000 години, без аналог по своето качество и разбиране. Въпреки успехите на находката обаче откриването на гробницата на крал Тут не е просто заровено съкровище.

Incredible footage captures the moment Pharaoh Tutankhamun’s body was transferred from his sarcophagus into a transparent case.



King Tutankhamun, commonly known as King Tut, was an Egyptian pharaoh who reigned from around 1332 to 1323 BC. He was the product of an incestuous… pic.twitter.com/v1RETXZ8mR