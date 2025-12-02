Любопитно

Разкриха нови подробности за развода на Чанинг Тейтъм и Джена Дюан

Тейтъм и Дюан финализираха развода си през септември 2024 г., шест години след раздялата си

2 декември 2025, 16:49
Разкриха нови подробности за развода на Чанинг Тейтъм и Джена Дюан
Източник: Getty Images

К лючови подробности относно финансовото споразумение за развода на Чанинг Тейтъм и Джена Дюан бяха разкрити след дългогодишната им съдебна битка, пише Page Six.

Нови съдебни документи, подадени от 45-годишния Тейтъм и 44-годишния Деуан на 26 ноември, отбелязват, че съгласно споразумението им Деуан и Тейтъм имат право на 50 процента от пенсионните си обезщетения по пенсионния план на продуцентите на Гилдията на екранните актьори.

Според документите двамата имат право да получават само пари, спечелени по време на близо 9-годишния им брак.

Тейтъм и Дюан  финализираха развода си  през септември 2024 г., шест години след раздялата си. Бившите се съгласиха да имат съвместно законно и физическо попечителство над вече 12-годишната си дъщеря Евърли и да се срещат насаме със съдия, ако има конфликти относно издръжката на дете.

Деуан първоначално подаде молба за развод през 2018 г. Бившите съпруги преминаха през дълга битка за печалбите на актьора от „Магическия Майк“, тъй като Тейтъм започна да снима изключително успешния филмов франчайз, докато все още бяха женени.

Актьорът обвини бившата си половинка, че използва „тактика на забавяне“, за да удължи бракоразводния им процес през август 2024 г.

В съдебни документи, получени от Page Six, адвокатите на Тейтъм заявяват, че той е „положил изчерпателни усилия да уреди всички въпроси по този въпрос без съдебни спорове“. Те също така посочват, че е направил „безброй предложения за споразумение, присъствал е на множество медиации, адвокатите му са подготвили множество проекти на предложено решение и той се е опитал да разреши проблемите директно“. 

Адвокатите на Деуан отрекоха твърденията на Тейтъм и от своя страна го обвиниха, че се опитва да „забави съдебното производство, като блокира публикуването на съответните и съществени документи относно транзакциите с „Магически Майк“, които Джена има право да получи“.

„В действителност Чанинг използва всеки възможен трик, за да забави делото и да не стигне до съдебен процес. Той лишава Джена от справедлив и равен дял от имуществото на общността и ѝ причинява вреда всеки ден, докато това дело продължава“, се казва в съдебните документи.

„Докато това дело за развод се влачи, той ще продължи да се радва на несправедливата облага от получаването на приходите от „Магическия Майк“, без да плаща на Джена справедливия ѝ дял – нещо, което прави от години“, продължиха документите.

В интервю за Variety, публикувано през септември, Тейтъм каза, че той и Деуан са в по-добри отношения .

„С Джена сме добре сега, но беше болезнена раздяла, особено след като бяхме толкова млади“, каза Тейтъм за раздялата им.

„Опитахме се да го запазим заедно, опитвахме се година и половина, но знаехме, че е... Да не навлизам в подробности“, добави той.

Той също така сподели, че му е било трудно да разделя времето си с Евърли.

„Това е в миналото. Но е наистина трудно да не си с дъщеря си през половината време“, каза той. „Иска ми се просто да можех да я имам през цялото време.“

И Тейтъм, и Дюан са продължили романтичните си отношения след раздялата си. Тейтъм в момента се среща с 26-годишния модел Инка Уилямс , докато Дюан е сгоден за актьора Стив Кази от 2020 г. Двойката има две деца: 5-годишния син Калъм и 1-годишната дъщеря Рианън.

Източник: Page Six    
