Първата жена лекар в САЩ – Елизабет Блекуел

Е лизабет Блекуел е сред първите успешни жени в медицината.

Тя е с англо-американски корени. Родена е на 3 февруари 1821 г. в Бръстол, Великобритания, в заможното семейство на собственик на захарни рафинерии.

От дете Елизабет има силно влечение към медицината.

През 1832 г., когато е на 11 години, емигрира, заедно със семейството си в Ню Йорк. Причината за внезапната промяна е пожар в най-печелившата рафинерия на баща ѝ.

През годините Елизабет среща неразбиране от страна на баща си по темите свързани с правата на жените и тяхното образование.

След смъртта му, започва да чете книги по медицина, с които да се подготви за кандидатстване в университет.

Determination does pay off !!



On this day in 1849, English-born Elizabeth Blackwell, who was constantly ostracised and harassed by male students, graduated from a New York medical school to become the very first woman doctor



That's what you call an inspirational legacy pic.twitter.com/dyE88MQeBU — Griffin Military (@GriffinMilitary) January 23, 2020

Блекуел кандидатства във всички университети в страна.

Отхвърлена е от всички учебни заведения, в които кандидатства, освен от Медицинския колеж в Дженива.

Приета е през 1847 г., което я прави първата жена студентка по медицина в Съединените щати.

На днешната дата през 1849 г. Елизабет Блекуел се дипломира.

Разработката ѝ за коремния тиф, публикувана през 1849 г. в медицинското издание „Бъфало“, малко след като завършва, е първото стъпало към успеха.

On this day in 1849, Elizabeth Blackwell became the first woman in the U.S. to earn a medical degree. pic.twitter.com/QnH3sm7vzn — Landstuhl Regional Medical Center (@LRMC_Landstuhl) January 23, 2020

През 1849 Блекуел заминава за Париж, където постъпва в курс за акушерки.

Във френската столица получава тежка инфекция, от която ослепява с едното око.

През 1850 година постъпва в медицински колеж в Лондон, където много скоро е отхвърлена заради пола и слепотата си.

Решава да се завърне в САЩ и да започне собствен бизнес в Ню Йорк.

23 January 1849. Elizabeth Blackwell became the 1st woman in America to receive a medical degree and the first English born woman to do so. pic.twitter.com/pRURF4wTzQ — Prof Frank McDonough (@FXMC1957) January 23, 2020

През 1852 година започва да изнася лекции по медицина, а на следващата година основава малък диспансер, който е преобразуван през 1857 г. в "Нюйоркска амбулатория за бедни жени и деца".

През 1858 – 1859 г. прави обиколка във Великобритания. В родината си изнася лекции по медицина, с което става първата жена, която е включена в Британския медицински регистър.

Елизабет помага на много жени по цял свят да работят в областта на медицината, като основава "Женски медицински колеж" към Нюйоркската амбулатория през 1869 г.

Today in HERstory- 1849 Elizabeth Blackwell became the first woman in the United States to receive a medical degree 👩🏻‍⚕️, but if you want to her about the first EVER recorded female doctor- she was from Egypt and you should go back to Episode 28 to find out about her!#herstory pic.twitter.com/4EAOQQ1RpT — HERstory on the rocks (@HerstoryR) January 22, 2020

През 1869 г. се връща в родината си, където установява успешна частна практика и преподава гинекология в Лондонското медицинско училище за жени.

Оттегля се от преподавателското място през 1907 г. и умира на 31 май 1910 г.

Нейната история доказва, че колкото са силни мечтите на човек, толкова е силна волята му да ги постигне.

Елизабет слага началото на една нова епоха – епохата на женските революции, с които хиляди жени получават мечтаната професия.

