Лианг Джун – трактористката и национален герой на Китай

С население близо милиард и половина души е трудно да се превърнеш в национална икона.

Но има една жена, която преобръща стереотипа, че жените не могат да работят наравно с мъжете и се превръща в национален герой за Китай.

Тя е Лианг Джун – първата жена тракторист в Китай, която е изобразена на банкнотата от 1 юан.

Liang Jun, a tractor driver and model socialist worker who was immortalized in the 1960s on China's one yuan banknote, died this week at the age of 90. https://t.co/JpDCSY6zNe

През 1948 г. Лианг Джун е единствената жена в Китай, която се записва в клас за обучение на трактористи.

Лианг Джун е роден през 1930 г. в бедно семейство в отдалечената китайска провинция Хейлундзян.

Тя прекарва по-голямата част от ранните си години като помощница във ферма, а образованието си получава в селскостопанско училище.

През 1948 г., когато местното училище открива курс за обучение на трактористи, тя решава да се запише.

China's first female tractor driver posed at a new generation of tractors made in China at the age of 81 in 2010.



Liang Jun passed away on Tuesday, 14 January 2020, at the age of 90. pic.twitter.com/6J2BQobZDU