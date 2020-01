Google ни припомня за Анна Мей Вонг - ето коя е била тя

О т Google ни припомнят за Анна Мей Вонг - жената, която се слави като първата актриса от китайски произход в Холивуд.

Основната причина, за да ни напомнят за актрисата е, навършването на 97 години от премиерата на The Toll Of The Sea с нейно участие. Това е първята голяма роля на Анна Мей Вонг, която се оказва ключова за кариерата ѝ след това.

До края на живота си участва в повече от 50 филмови продукции.

Източник: Getty Images/Guliver

Анна е родена на 3 януари 1905г., но с малко по-различно име - Вонг Лиу Тцонг в Тайшан, Китай.

Още в ранна детска възраст започва да се интересува от кино.

Източник: Google

Често е отивала около салоните, които се намирали в близост до дома ѝ. Когато е на 11 години избира своето сценично име: Анна Мей Вонг.

Вонг се мести в Европа през 1928г, където участва в множество пиеси и филми, като „Пикадили“ (1929 г.) и „Пламъкът на любовта“ (1930 г.).

След това се установява в САЩ, къдетo е избрана за "най-добре облечената жена в света". Анна Мей Вонг e първата американка от азиатски произход, която играе водеща роля в телевизионен сериал в шоуто The Gallery of Madame Liu-Tsong.

Източник: Getty Images/Guliver

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още любопитно съдържание последвайте страницата ни в Instagram .