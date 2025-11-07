Любопитно

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп с отличие за „Патриот на годината"

Тя благодари на „американските патриоти“ в залата и на зрителите у дома: „Без вас нямаше да стоя тук днес.“

7 ноември 2025, 12:05
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп с отличие за „Патриот на годината“
Източник: Getty Images

П ървата дама Мелания Тръмп беше отличена с наградата „Патриот на годината“ по време на ежегодната церемония „Патриот“ на Fox Nation. На звездното събитие, проведено в четвъртък вечерта в концертната зала Tilles Center в Бруквил, Лонг Айлънд, 55-годишната Тръмп произнесе реч, в която отбеляза новаторския дух на Америка – онова, което тя нарече „реформа на патриотизма“, пише New York Post.

Тя благодари на „американските патриоти“ в залата и на зрителите у дома: „Без вас нямаше да стоя тук днес.“

След това първата дама призова: „Нека прегърнем духа на амбицията. Нека отпразнуваме всеки, който се осмелява да мисли различно.“

Мелания нарече тези хора „сърцето на нашата цивилизация“ и добави с усмивка: „Повярвайте ми, знам малко за това как да се справя с конвенциите.“

В речта си тя отдаде почит на „бунтовните основатели на Америка, които се противопоставиха на британското управление“.

„Всички те надминаха очакванията – политически и интелектуално. Общото между тях беше, че преоткриха начина, по който светът функционира.“

Мелания подчерта, че личните постижения движат колективния напредък:

„Да се осмелиш да преследваш мечтата си – това е американският начин. Иновациите не са случайност. Те са част от нашето ДНК.“

Тя определи иновациите като „форма на патриотизъм“.

Водещият на Fox News Шон Ханити, който ръководеше церемонията, заяви, че Мелания „перфектно олицетворява тихата смелост, която прави тази страна велика“ и „преоткрива ролята на първата дама на Америка“.

„Няма съмнение, че Мелания Тръмп ще остане в историята като една от най-влиятелните личности, крачили някога по коридорите на Белия дом“, добави Ханити.

Родената в Словения бивша манекенка участва активно в редица инициативи, откакто съпругът ѝ встъпи в длъжност през януари.

През май тя стана първата гражданка на щата Оклахома, която подписа законодателен акт заедно с действащ президент, когато с Доналд Тръмп приеха закона Take it Down Act.

Той забранява порнография, генерирана с изкуствен интелект, изобразяваща лица на реални хора без тяхното съгласие.

В подкрепа на законопроекта Мелания посети Капитолийския хълм през март, където лобира за криминализиране на разпространението на интимни изображения без съгласие, включително т.нар. „порно за отмъщение“. Благодарение на нейната намеса актът беше приет в Камарата на представителите с 409 гласа „за“ срещу само 2 „против“, а по-късно и в Сената с единодушна подкрепа.

Първата дама също говори за смелостта на жените, държани за заложници от "Хамас" след терористичната атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г. На церемонията „Международни жени за смелост“ през април тя почете израелската адвокатка Амит Сусана, която оцеля 55 дни в плен на терористичната групировка в Газа.

Мелания е помогнала и за възстановяването на украински деца, отвлечени по време на войната между Русия и Украйна, с техните семейства.

Тя е изпратила писмо до руския президент Владимир Путин, в което поставя въпроса за разделянето на децата по време на конфликта. Писмото е било предадено по време на срещата на върха между Доналд Тръмп и руския лидер в Аляска на 15 август.

След това, по думите на Мелания, между нея и Путин е бил установен „отворен канал за комуникация“, а по темата са се провели „няколко срещи и разговори зад кулисите“.

Миналата година съпругът ѝ, Доналд Тръмп, също беше удостоен с титлата „Патриот на годината“ на Fox Nation.

Тазгодишните трофеи са дело на баща и син – Шейн и Джъстис Хендерсън от Уисконсин, които за трети път изработват уникалните статуетки за програмата.

„Тази година ги издигнахме на съвсем ново ниво“, сподели Шейн пред Fox Nation, разкривайки, че в изработката са вложени исторически артефакти, символизиращи борбата за независимост на САЩ – включително пирони от църква, посещавана от Джордж Вашингтон, дървесина от негов бряст и мускетни гюлета от Войната за независимост.

Церемонията, изпълнена със звезди, почете вдъхновяващи обикновени американци, които въплъщават патриотичния дух на нацията – военни ветерани, служители на първа помощ и Ерика Кърк, вдовицата на убития консервативен активист Чарли Кърк. Тя получи първата по рода си награда „Наследство“, кръстена на съпруга ѝ.

Събитието завърши с изпълнение на кънтри звездата Джейсън Алдийн, а редица известни лица от Fox News връчиха наградите.

„Напълно заслужено“, коментира пред The Post Робърт Мисери, президент на Paws of War и носител на миналогодишната награда „Патриот“. „Невероятно е да се види страстта, с която американците живеят своята политика“, добави той.

