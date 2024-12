Кейт прегърна болна от рак жена след коледната литургия в Сандрингам

“All I Want for Christmas is You” отново на върха на класацията за сингли на "Билборд"

Б ританската принцеса Кейт разговаря и прегърна болна от рак жена след коледната литургия в Сандрингам, предаде ДПА.

След църковната служба, продължила 45 минути, Кейт се срещна със 73-годишната Карън Маклийн от Северен Линкълншър, която каза, че от 20 години се бори с онкологично заболяване.

Kate Middleton looks radiant for Christmas Day service in Sandringham as royal fans wait overnight for a glimpse of the Princess of Wales pic.twitter.com/eK4HJrqpEw — Simo saadi🇲🇦🇵🇸🇺🇸 (@Simo7809957085) December 25, 2024

След срещата Карън разказа пред журналистите, че е говорила за болестта си както с Кейт, така и преди това по време на среща с крал Чарлз Трети.

Кейт и Чарлз Трети бяха диагностицирани с онкологични заболявания през годината и проведоха съответната терапия. В коледното си послание Чарлз Трети отправи специални благодарности на медиците, които са се грижили да тях.

📸 King Charles has led members of the Royal family to the Church of St Mary Magdalene, in Sandringham, for Christmas Mass this morning pic.twitter.com/PTYz53W0Yf — The Telegraph (@Telegraph) December 25, 2024

Днес много хора се бяха събрали в църквата "Мария Магдалена" в Сандрингам за традиционната литургия, на която на Коледа присъства винаги кралското семейство. Много от хората споделиха пред журналисти, че са дошли, за да видят специално Кейт и изразиха възхищението си от нея.

