Жена падна от движещ се влак, докато се снима (ВИДЕО)

В днешния свят, в който социалните медии управляват всичко, стремежът към популярност често надделява над здравия разум.

Това е довело до множество инциденти, в които хората са се наранявали в името на следващия пост.

Един такъв случай включва китайка, която падна от движещ се влак, докато позира за видео по време на посещение в Шри Ланка. Инцидентът беше заснет и по-късно разпространен онлайн от Dailystar.

Кадрите показват жена, висяща от вратата на влака, държейки се за парапета с една ръка. Изведнъж тя е ударена от клон на дърво, който я поваля и тя пада от влака.

