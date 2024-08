Полицията залови заподозрян в убийство, след като пада от тавана

П олицията, която издирва заподозрян за убийство, го открива, след като той пада през тавана.

Около месец след стрелбата по Трой Кънингам, през април в Мемфис, Тенеси, федералните служители в САЩ издават заповед за арест на Дерио Уилкерсън.

Police searching a house in Memphis, Tennessee found murder suspect Troy Cunningham hiding in the attic. He fell through the ceiling as officers closed in on him almost a month after the shooting incident in April. pic.twitter.com/lZlWZ6rkim