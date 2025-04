Почина легендарен диджей, работил с Дейвид Боуи и Стинг

Д жед Гулд, емблематичен радио диджей от Лос Анджелис, известен като „Рибката Джед“, почина на 69-годишна възраст след битка с рак на белия дроб.

От 1978 до 2012 г. Джед водеше следобедния блок на алтернативната рок станция KROQ, превръщайки се в един от най-разпознаваемите гласове в ефира на Лос Анджелис.

Считан за един от първите поддръжници на новата вълна, Джед е признат като първия диджей в САЩ, пуснал в ефир групи като Depeche Mode, Duran Duran и The Pretenders. В студиото си е посрещал и интервюирал музикални легенди като Дейвид Боуи, Елвис Костело и Стинг.

Характерният му стил на водене, изпъстрен със заразителен смях и леко неприлично чувство за хумор, съчетан с безпогрешен усет към новата музика, помогна на KROQ да се наложи като една от най-влиятелните радиостанции през 80-те и 90-те години.

Джед е роден като Едуин Джед Фиш Гулд III на 15 юли 1955 г. Радиокариерата му започва още в гимназията Casa Grande в Аризона, а по-късно се премества в Лос Анджелис, където следва в Университета на Южна Калифорния.

Новината за кончината му бе обявена чрез изявление в официалния му профил в Instagram: „В 6 сутринта на 14 април 2025 г. светът загуби една от най-уникалните и блестящи личности.“

В него се допълва, че Рибката Джед е починал спокойно в любимия си дом и светът никога няма да бъде същият.

Изявлението завършва с трогателни думи: „RIP Джед, бъди с Алис“, в памет на любимото му куче.

Джед се присъединява към KROQ през 1978 г., когато станцията все още е малка. От първия си работен ден започва да лансира пънк рок, алтернативни и ню уейв банди, далеч преди те да станат масово известни — и остава верен на това призвание в продължение на десетилетия, напускайки през 2012 г.

„Той е един от най-милите, най-забавните и най-уникалните хора, които някога съм срещала“, споделя добра приятелка и настоящ диджей в KROQ, Меган Холидей, пред Variety.

