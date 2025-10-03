Любопитно

Ози Озбърн в нов документален филм: Не бих променил нищо

„Какъв страхотен начин да си тръгна беше този концерт“

3 октомври 2025, 12:39
Ози Озбърн в нов документален филм: Не бих променил нищо
Източник: Getty Images

Р ок легендата Ози Озбърн заяви, че „не би променил нищо“ в живота си, в трогателен документален филм, заснет преди смъртта му. Озбърн почина през юли на 76-годишна възраст, по-малко от три седмици след звездния си прощален концерт в родния си град Бирмингам, предаде ВВС.

„Какъв страхотен начин да си тръгна беше този концерт“, каза той в едно от последните си интервюта за документалния филм. „Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home“ проследява последните три години от живота му и беше излъчен по BBC One в четвъртък, 2 октомври. Едночасовият филм първоначално беше планиран за излъчване през август, но BBC го отложи, заявявайки по това време, че „уважава желанията на семейството да изчака малко повече“.

„Имах много забавления“, чува се той да казва в края на документалния филм. „Имах много кръв, пот и сълзи, нали знаете. Беше страхотен живот. Ако можех да живея живота си отново, не бих променил нищо.“

Той също говори за това как „емоциите“ му почти надделели по време на „смиряващия“ последен концерт във Вила Парк в началото на юли. Във филма дъщеря му Кели отбеляза как „всички плачеха“ на стадиона, докато той пеел „Mama, I'm Coming Home“ – песен, написана за Ози и съпругата му Шарън от Леми от Motorhead.

„Не можех да изкарам думите“, спомня си Ози, добавяйки, че било „мъчение“ да трябва да седи на стол, за да изпълнява заради сериозна травма на гръбначния стълб. „Единственото нещо, което беше ужасно разочароващо за мен, беше, че трябваше да седя там, вместо да тичам по сцената“, каза бившият фронтмен на Black Sabbath. „Исках толкова много да стана и да пея. Беше много смиряващо да седя в този стол за девет песни.“

Освен Black Sabbath, събитието включваше изпълнения на редица артисти, повлияни от тях, като Metallica и Guns N' Roses. Ози, който разкри през 2020 г., че страда от болестта на Паркинсон, беше показан в дните след концерта, заявявайки, че се „оттегля от публичния живот“.

Първоначално известен с музиката си и дивите си рокендрол лудории, британският певец и семейството му се преместиха в Лос Анджелис през 2000-те години и станаха звезди в собственото си новаторско риалити шоу „The Osbournes“. Документалният филм на BBC проследява Ози и Шарън, докато планират мечтата си да се върнат в дома си в Хартфордшър, Великобритания.

„Не искам да бъда погребан в Америка“, заяви той в документалния филм. Филмът също го показва, докато преминава през физиотерапия и бяга на машина с помощта на протези за гърба и краката като част от „решителния“ си опит да се върне на сцената за последен път. „Той иска тази възможност да се сбогува с феновете си както трябва“, отбеляза Шарън.

Кели – която участва във филма заедно с Джак и Ейми, другите две деца на Ози с Шарън – сподели: „Винаги съм мислила, че баща ми е непобедим. Но Железният човек не беше наистина направен от желязо.“

Като фронтмен на Black Sabbath, роденият в Бирмингам музикант е считан за един от основателите на хеви метъла благодарение на песни като „Iron Man“ и „Paranoid“. Но той имаше множество здравословни проблеми. Той беше сериозно ранен при катастрофа с ATV през 2003 г. и получи травма на гръбначния стълб при падане посред нощ през 2019 г., което в крайна сметка го принуди да отмени двугодишното си и половина прощално турне.

„Пристрастен към ябълки“

Мемоарите му, „Last Rites“, ще бъдат публикувани посмъртно следващата седмица. Откъс, публикуван в „Times“ в четвъртък, разкри, че покойната звезда получила сепсис в началото на тази година и „наистина било на косъм“ в един момент. „Цялото семейство мислеше, че съм обречен“, написал той.

Той също разкрил, че прекарал осем дни в болница скоро след като се върнал във Великобритания през май поради опасения за кръвното му налягане. И написал, че преди да напусне Лос Анджелис, заменил старите си зависимости от наркотици и алкохол с плодове. „За известно време се пристрастих към ябълки“, казал той. „Не просто всякакви ябълки, имайте предвид. Трябваше да са ябълки Pink Lady... Достигнах точка, в която някои нощи ядях по 12 от тях.“

Той добавил: „Стигна се до точка, в която трябваше да се присъединя към Анонимните Pink Lady. Чудно е, че един ден не се събудих с ябълково дърво, поникнало от за*ника ми.“

След смъртта му Ози беше изпратен с емоционално сбогуване, докато ковчегът му премина през последно пътуване през родния му град, наблюдаван от хиляди фенове, които скандираха името му.

Източник: BBC    
