Почина световноизвестен дизайнер на сватбени рокли

Ю ми Кацура, световен пионер в дизайна на сватбени рокли, почина на 94-годишна възраст, съобщи АФП.

Кацура, чието истинско име е Юми Юки, отваря първия специален сватбен бутик в Япония през 1964 г., след като учи в Париж.

Това става по времето, когато сватбени рокли са носени само от 3% от булките в страната, се казва в прессъобщението за смъртта на дизайнерката. Благодарение на нейните усилия в модата, булчински рокли днес се носят от повече от 90% от младоженките.

След международния си дебют на модно ревю в Ню Йорк през 1981 г.,

Кацура разширява дейността си в повече от 30 страни, включително Рим и Париж, повлиявайки на булките не само в Япония, но и по света.

През 1993 г. тя изработи свещеническо облекло за папа Йоан Павел Втори,

което ѝ отне две години, защото тя приложи традиционната техника на тъкане хаката-ори, използвана за правене на кимона.

Fashion designer Yumi Katsura gets rosy in latest show. Next year marks 60 years of making wedding dresses after introducing Western style bridal wear to Japan. https://t.co/WoJ1NPPDU6