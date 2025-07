Пийт Дейвидсън очаква първо дете с партньорката си Елси Хюит

П ийт Дейвидсън скоро ще става баща, пише CNN.

В сряда партньорката на Дейвидсън, Елси Хюит, разкри в Instagram профила си, че двойката очаква дете, публикувайки поредица от снимки, включително видеоклип от нейната ехография.

Последваща снимка показваше едър план на сонограмното изображение.

CNN се свърза с представители на Дейвидсън за допълнителен коментар.

Бившата звезда от „Saturday Night Live“ и Хюит бяха свързани за първи път през март.

Това е първо дете за Дейвидсън, който преди това е бил романтично свързван с Ариана Гранде, Ким Кардашиян и Кая Гербер, наред с други.

