Пийт Дейвидсън и Емили Ратайковски са заедно?

П ийт Дейвидсън и Емили Ратайковски бяха заснети за първи път заедно, откакто излезе информация, че двамата се виждат. В сряда Дейвидсън и моделът прекараха време заедно в Ню Йорк на 29-ия му рожден ден, пише ET online.

Pete Davidson and Emily Ratajkowski Hugging and Smiling on NYC Rendezvous https://t.co/gJ4a0AT37j