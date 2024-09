Перфектната буря на слънчевата активност е на път да разгърне невероятно шоу

С лънчево изригване, изхвърляне на коронална маса и коронална дупка влизат в бар...

Не, не съвсем - но комбинацията от трите слънчеви явления се е обединила в сътрудничество, което може да предизвика полярни сияния чак до Айова и Пенсилвания на юг и до Англия и Уелс на север в Северното полукълбо.

Според прогнозата на Центъра за прогнозиране на космическото време на NOAA през нощта на 16 септември на Земята ще има вероятност от геомагнитна буря G3 - ниво, което се класифицира като „силно“.

Виновник за това е слънчево изригване от клас X, което избухна на Слънцето на 14 септември и достигна много висока сила от X4,5. Изригванията от клас X са най-мощните изригвания, които Слънцето може да произведе.

A Perfect Storm of Solar Activity Is About to Unleash an Amazing Show https://t.co/r6Z6dtpJa1

В същото време активната област на слънчевите петна, отговорна за изригването, изхвърли коронарно изхвърляне на маса (CME). При това голямо изригване на Слънцето милиарди тонове слънчеви частици и заплетени магнитни полета се разпръскват из Слънчевата система.

Това само по себе си е доста мощно, но става още по-хубаво. В същото време на Слънцето е имало коронална дупка - голяма област, в която магнитните полета са слаби, което позволява на слънчевия вятър да излезе с по-голяма сила. Това даде тласък на изригването на CME.

Когато всички тези слънчеви изригвания ударят Земята, става наистина интересно. Съществуват няколко ефекта, които можем да очакваме. Първият е радиацията от слънчевото изригване. Тя пристига със скоростта на светлината, така че вече я имахме - високочестотни радиозатъмнения на 14 септември.

На слънчевите частици им е необходимо малко повече време, за да достигнат до нас. Когато това стане, те се заплитат в линиите на магнитното поле на Земята, където се ускоряват до по-високи географски ширини и се изхвърлят в горните слоеве на атмосферата.

Взаимодействието между слънчевите и атмосферните частици създава танцуващи светлини в небето - полярни сияния (aurorae borealis и australis).

В момента Аврора не е нещо необичайно: Слънцето е в най-активната фаза от 11-годишния си цикъл, което означава, че в момента изригванията и CME активността са в разгара си.

#solarStorm just getting started and supposed to peak monday night. I bet it’s at least a G4. Likely see auroras again in the lower latitudes like back in May. pic.twitter.com/024ZcvJcA5