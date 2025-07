Педро Паскал предизвика вълна от реакции с докосване на съпругата на Уилем Дефо (ВИДЕО)

И зразената тактилност на Педро Паскал отново разбуни социалните мрежи, след като стар видеоклип, на който актьорът докосва съпругата на Уилем Дефо, отново се появи онлайн.

50-годишният Паскал, който преди това стана интернет сензация заради това, че държеше ръцете на свои колежки по време на пристъпи на паника, трогна 70-годишния си колега от „Великата стена“ на церемонията по откриването на звездата на Дефо на Алеята на славата през януари 2024 г.

В момент, определен от феновете като „зловещ“, усмихнатият Паскал говори с Дефо, след което нежно докосва лицето на съпругата му – Джада Колагранде – и я гали по брадичката.

Pedro Pascal goes viral for 'creepy' touching of Willem Dafoe's wife pic.twitter.com/3wlkA2x3l0

Дефо веднага посочи Паскал, а усмивката му изчезна – нещо, което мнозина онлайн не пропуснаха да забележат. Един потребител коментира: „Докосни жена ми така и си хващаме ръцете. Какво става с този извратен тип??“

Други допълниха: „Братът не се усмихваше накрая, уф...“, „Когато просто знаеш, че има нещо странно в Педро Паскал, но не можеш да го докажеш.“, „И вижте как го погледна, хаха.“, „Първо не видях нищо нередно, но след като изгледах видеото пак, се видя ясно – Уилем беше бесен.“, „Последната секунда от клипа… Не се закачай с Дефо!“

Разбира се, не липсваха и защитници на Паскал. Един фен написа: „Той целуна и самия Уилем Дефо на събитието, защото са близки приятели. Какво като? Кажете си направо, че нямате приятели, без да го казвате...“, „Но нали и Дефо беше докоснат. Това удобно го пропускаме?“, „Очевидно е, че Паскал е емоционален и обичлив човек.“

Колега на Паскал също предизвика онлайн вълнения наскоро, след като актьорът се държа по също толкова нежен начин по време на интервю, посветено на последния им филм. През последните месеци двамата участват в медийна обиколка по повод премиерата на „Фантастичната четворка: Първи стъпки“, където играят екранната двойка Рийд Ричардс и Сю Сторм.

Очевидно времето, прекарано заедно, е сближило актьорите. 38-годишната Ванеса и Паскал неведнъж са били забелязвани да си оказват подкрепа публично.

Последният пример е от интервю за BuzzFeed тази седмица, където актрисата, облечена в синя рокля, прегърна Педро и го погали по брадата.

Това далеч не е първият случай на подобна демонстрация на близост между двамата. По време на интервю за Heart тази седмица, те отново демонстрираха забележителна интимност, докато отговаряха на въпроси. А само преди няколко седмици, на премиерата на „Фантастичната четворка“ в Лос Анджелис, Паскал бе заснет как гали бременното коремче на Ванеса, докато двамата позираха на червения килим.

Pedro Pascal goes viral for 'creepy' touching of Willem Dafoe's wife... with A-lister left fuming: 'Yikes!' https://t.co/R9twY0bqho