„Той е точно като нас!“: Педро Паскал летя в икономична класа на път за Кан (ВИДЕО)

П едро Паскал доказа, че е "точно като нас", когато избра да пътува в икономична класа по време на полет за филмовия фестивал в Кан — нещо, което не бихме очаквали от звездата на “Last of Us”.

Актьорът изненада феновете си, след като беше заснет да лети с редовен търговски полет от Лондон до Ница в икономична класа — демонстрирайки, че дори звездите от А-листата не винаги търсят първокласен комфорт.

Харизматичният Паскал беше на път за световната премиера на най-новия си филм „Едингтън“, когато режисьорът Лукас Пелизаро засне вече вирусно видео. В него виждаме звездата от „Мандалорецът“, качващ се на полет на British Airways на 16 май, усмихнат и спокоен, докато се настанява на тясна седалка до прозореца — сред изненадани пътници.

„Педро Паскал лети в икономична класа с редовен полет от Лондон до Ница — просто седи между всички останали на път за Кан!“, написа Пелизаро към видеото си, което вече е събрало над 937 000 гледания в TikTok. Сатиричният клип, който с хумор загатва, че Паскал дебне режисьора до фестивала, показва още как 50-годишният актьор стои на опашка сред останалите пътници на оживения терминал.

Звездата от „Материалисти“ е заснета и как вдига ръчния си багаж до горното отделение, разговаря с други пътници, а по-късно дори се връща в самолета, след като осъзнава, че е забравил телефона си при кацане.

„Шегата настрана, фактът, че лети в икономична класа, ме кара да го обичам още повече“, коментира фен в X (бившия Twitter). Друг добави с възхищение: „Той е точно като нас!“, „Още повече уважение към него“, включи се и трети потребител.

