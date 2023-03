Парадът на планетите: Не пропускайте това рядко космическо събитие

Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс ще се подредят в дъгова формация в нощите от 25 до 30 март заедно с Луната, предаде „Сайънс Алерт“.

Юпитер обаче може да потъне в залеза и да се изгуби в слънчевата светлина след 28-и, така че се стремете да видите това сравнително рядко космическо събитие дотогава.

Ако искате да забележите всичките пет планети в една нощ, времето, тъмното небе и ясният хоризонт са от ключово значение.

Как да се подготвите за парада на планетите

Вероятно можете да видите някои от тези планети от града. Венера ще бъде най-лесна за забелязване с невъоръжено око, защото тя е третият най-ярък обект на небето след Слънцето и Луната.

Някои от другите планети обаче, като Уран и Меркурий, може да се видят по-трудно. Дайте си най-добри шансове, като се отдалечите от светлините на града, на място с тъмно небе, преди залез-слънце. Не забравяйте да проверите времето и да планирате безоблачна вечер.

