Дженифър Лопес се целува с танцьори на сцената на AMAs 2025 – феновете онемяха

Д женифър Лопес покори сцената с експлозивно откриващо изпълнение на Американските музикални награди (AMAs) 2025, като не остави и грам енергия след себе си – буквално остави всичко на пода.

Поп иконата шокира публиката в Лас Вегас в понеделник вечер, когато целуна танцьорите си по време на изпълнението си. Моментът се превърна в хит още преди края на вечерта.

#JenniferLopez brought the heat to the #AMAs, opening the show by kissing her backup dancers on stage pic.twitter.com/C7yHcW5BYp