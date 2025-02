Black Sabbath се събират отново след 20 години

Б ританската рок група Black Sabbath ще се събере отново за първи път от 20 години, съобщава Reuters.

Музикантите ще излязат в оригиналния си състав на един концерт в Бирмингам, където е основана групата.

"Birmingham is the true home of metal. Birmingham forever" Ozzy Osbourne to reunite with Black Sabbath and guests for 'final bow' performance 🖤 🤘 https://t.co/DtOjDEvVoh

Шоуто ще се състои на 5 юли. На сцената ще излязат Ози Озбърн, Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд .

По-рано стана известно, че членовете на Black Sabbath ще станат почетни граждани на Бирмингам.

We are honored to be part of this! Our love for Black Sabbath is infinite. ♾️#pantera #blacksabbath #backtothebeginning pic.twitter.com/TBJsLqhoUf