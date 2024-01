Отровни гъсеници пратили Джейми Дорнан в болница

Х оливудската звезда Джейми Дорнан е бил откаран в болница след контакт с отровни гъсеници по време на ваканция за голф в Португалия миналата година, според приятел, който също се е нуждаел от лечение.

Актьорът от Северна Ирландия бил на почивка с приятели, включително журналистът Гордън Смарт, който разказа историята по време на участие в подкаста "The Good, The Bad And The Unexpected".

Той каза, че двамата с Дорнан са се разболели докато са били на голф игрище, след като са пили алкохол, включително вино и мартини предишния ден.

Смарт каза, че той е първият, който е забелязал симптомите, включващи изтръпване на лявата ръка, така че той отива в медицински център и оставя тримата си приятели, тайно страхувайки се, че може би получава сърдечен удар.

"Казаха ми, че пулсът ми е 210 удара в минута", каза той. "Нормален пулс в покой трябва да бъде между 60 до 100 удара в минута".

„Взех Uber и се събудих в болнично легло, прикрепен към машина, с лекар, който казваше „Какво, за бога, правиш, млади човече?“

Лекарят помолил Смарт да даде подробности за напитките, които е употребил предишния ден, и в този момент е видял Дорнан, който също бил на болнично легло.

„Помислих си, че това не е добър знак, че той е в същото състояние като мен“, каза Смарт. „В този момент ме оставиха в стаята да се успокоя за секунда.“

След като и двамата били изписани, Дорнан казал, че е започнал да чувства изтръпване на крайниците си малко след като Смарт се отправил към медицинския център.

Около седмица по-късно Смарт каза, че е получил телефонно обаждане от лекаря, който ги е лекувал.

„Той каза, виж, алкохолът от една страна, но в някакъв етап влизал ли си в контакт с гъсеници на голф игрището?“. Смарт каза, че лекарят му изпратил линк към статия в португалски вестник за процесионни гъсеници.

„Оказва се, че има вид гъсеници по голф игрищата в южната част на Португалия, които убивали кучетата и причинявали инфаркти на мъже на около 40 години.“

Гъсениците съдържат токсичен протеин

Двамата очевидно са влезли в контакт с космата процесионна гъсеница, каза Смарт.

„Имах голям късмет да изляза жив от това. Така че това е моята история. Добрата новина е, че не беше предозиране с кофеин, не беше махмурлук. Беше отровна, токсична гъсеница.“

Процесионните гъсеници са покрити с косми и се движат на групи, откъдето идва и името им, следвайки химически и тактилни сигнали по дърветата или земята, за да намерят и консумират листа.

Това им осигурява безопаснос, а защитата им се засилва допълнително от покриването им с фини косми. Известни като четинки, те съдържат токсичен протеин, известен като тауметопоеин, който може да причини обриви, дразнене и затруднено дишане при хора и животни.

Дорнан, най-известен с филмите "Петдесет нюанса сиво", както и с "Белфаст" и "Лична война", както и с телевизионни сериали, включително "Падението" и "Туристът", все още не е коментирал инцидента.