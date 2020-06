"Отнесени от вихъра" стана жертва на расовото напрежение

А мериканската стрийминг платформа HBO Max свали спечелилия 8 награди "Оскар" филм „Отнесени от вихъра“, на фона на засиленото расово напрежение след смъртта на Джордж Флойд, пишат от "Fox news".

Филмът по едноименния роман на Маргарет Мичъл е заснет през 1939 г. Съвременните критици на лентата не са съгласни с представянето на афроамериканците в него.

"Отнесени от вихъра" не само че печели толкова много награди "Оскар", но и прави изключително известна Хати Мкданиел, която се превръща в първата афроамериканка, която печели най-престижната филмова награда.

Решението на HBO предизвика остри реакции в социалните мрежи:

Един от потребителите в "Туитър" пита иронично:

So when are we getting together to burn copies of To Kill A Mockingbird? #headdesk https://t.co/kGCPE2JZoO

"Кога ще се съберем, за да изгорим копията на "Да убиеш присмехулник".

"Това е идиотско. Трябва да се поучим от миналото, а не да се преструваме, че никога не се е случило", добавя друг потребител.

НВО отбелязва, че филмът може да бъде върнат на платформата, но вече ще бъде придружен от бележки относно съдържащите се в него „конфликтни и противоречиви теми“.

А ето и част от изявлението на компанията:

"Отнесени от вихъра" е продукт на своето време и изобразява някои от етническите и расовите предразсъдъци, които за съжаление са били често срещани в американското общество... ".

You can all stop being outraged: GONE WITH THE WIND will return to ⁦@hbomax⁩, but with more context added. From a platform spokesperson: pic.twitter.com/gR4TQXRsBz