Филм за Христос, представен като гей, разгневи Бразилия

Бразилското правосъдие нареди на Netflix да изтегли "Първото изкушение на Христос" от предлаганите онлайн свои филми, защото представя Исус като гей, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

Най-гледаните филми и сериали на Netflix през 2019 г.

Съдията Бенедикто Абикаир от втора съдебна инстанция в Рио де Жанейро пояснява, че взел това решение по настояване на католическата асоциация "Сентру Дон Боско де ла Фе и ла култура", за да успокои духовете сред християнската общност и бразилското общество, предава БТА.

"Brazil orders Netflix to remove gay Jesus film after outrage, bombing" posted by Nagendra Bandi. The ruling by Rio de Janeiro judge Benedicto Abicair responded to a petition by a Brazilian Catholic organization that argued the "honor of millions of Catholics" was hurt by th… pic.twitter.com/dfJtjLLf3c