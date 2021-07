Откриха вероятно най-древните животни на Земята

В Канада бяха открити фосили на вероятно най-древните животински видове, съществували на Земята, съобщава БТА.

Преди около един милиард години регион в северозападната част на съвременната канадска територия бил праисторическа морска екосистема. Така останки от древни гъби се минерализирали в седименти. Резултатите от изследването са публикувани в "Нейчър".

Геологът Елизабет Търнър открила вкаменелостите през 2019 г. в отдалечен регион в Северозападните територии, достъпен само с хеликоптер, където тя прави разкопки от 80-те години насам. Тънките скални слоеве там съдържат триизмерни структури, които наподобяват съвременните гъби.

Без спешна промяна животът на Земята е в опасност

"Вярвам, че това са древни гъби - само този вид организми имат подобен тип мрежа от органични нишки", коментира Йоахим Райтнер, геобиолог и експерт по гъбите в университета на Гьотинген, Германия.

Датирането на скалните слоеве сочи, че пробите са на около 890 милиона години, което означава, че са с около 350 милиона години по-стари от най-древните фосили на гъби, откривани досега.

‘Wiggly’ fossils found in Canada may be oldest known sign of animal life https://t.co/rzADwfxaOt