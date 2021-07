Учени: Без спешна промяна животът на Земята е в опасност

Х иляди учени от цял свят призовават отново за спешни мерки срещу климатичните промени в статия, публикувана в изданието "БайоСайънс", предаде ДПА.

Преди две години повече от 10 000 учени от 150 държави съвместно обявиха глобална извънредна климатична ситуация, а сега я повтарят и призовават за незабавни действия.

A warmer atmosphere holds more moisture. Every fraction of a degree of global heating raises the likelihood of more extreme floods and fires. It is time to act - with more ambitious national climate action plans, and with concrete decisions taken at #COP26 pic.twitter.com/bCXTCATmDJ — UN Climate Change (@UNFCCC) July 28, 2021

Предприемането на промени е изключително спешно и наложително, за да се запази животът на Земята, категорични са учените.

Първоначално 11 000 експерти отправят призива, като към тях се присъединяват още 2800.

След обявяването на извънредната климатична ситуация през 2019 г., множество събития като наводнения, горски пожари и горещи вълни ясно показаха какви са последствията, ако се продължава по този начин, се казва в статията.

If we are to slow climate change and save the planet, we must—and we can—bring the combustion age to a swift end, Bill McKibben writes. https://t.co/XuSVSbm5IN — The New Yorker (@NewYorker) July 28, 2021

Например 2020 г. беше втората най-топла година откакто се отчитат рекорди, а този април концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата на Земята беше по-висока от началото на измерванията.

Наред с другите неща, изследователите призовават за определяне на обозрим срок за прекратяването на използването на изкопаеми горива и за по-добра защита на биоразнообразието.

We are saddened to see the city of London suffering from severe floods.



We must act NOW to fight climate change and make our cities resilient to these extreme weather events. We Greens are ready to address the climate crisis and bring in solutions for a fairer, greener future. pic.twitter.com/LwNZOVCa1v — European Greens (@europeangreens) July 27, 2021

"Екстремните климатични събития и примери, на които ставаме свидетели в последните няколко години - да не споменаваме последните няколко седмици - подчертават изострената спешност, с която трябва да се заемем с климатичната криза", казва Филип Дъфи, който е изпълнителен директор на Центъра за изследване на климата "Удуел" в американския щат Масачузетс.

Вижте още:

Земята може да се възстанови от драстична климатична промяна, човечеството - не

Лоши новини за „последната ледена област“

Учени: Това е само началото

Големият бариерен риф е в опасност