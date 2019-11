Показаха много рядък портрет на 13-годишния Моцарт (СНИМКА)

Р ядък портрет на австрийския композитор Волфганг Амадеус Моцарт ще бъде предложен на търг на аукционна къща "Кристис" в Париж на 27 ноември, предаде Ройтерс.

Оценката на творбата, приписвана на италианския художник Джанбетино Чиняроли, е между 800 000 и 1,2 милиона евро (882 000 и 1,32 милиона долара). Портретът е рисуван през 1770 г.

"Това е една изключително рядка творба, чиято история знаем от самото начало", казват от аукционна къща "Кристис".

