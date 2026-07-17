Свят

Мощно земетресение с магнитуд 7,4 удари Мексико

Обявена е опасност от вълна цунами

Николай Киров Николай Киров

17 юли 2026, 18:09
Мощно земетресение с магнитуд 7,4 удари Мексико
Източник: iStock

З еметресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер разтърси Пуерто Мадеро в Мексико в петък, съобщи Геоложката служба на САЩ, предава "Ройтерс".

Епицентърът е бил под Тихия океан, на дълбочина 10 км, на около 71 км югозападно от Пуерто Мадеро.

Земетресение разтърси Мексико

Обявена е опасност от вълна цунами по бреговата линия на 300 км от епицентъра.

Съобщава се за силни сеизмични вълни, усетени в южната част на Мексико и съседните Гватемала и Ел Салвадор. В момента се извършват официални оценки за жертви и щети.

Пуерто Мадеро e най-южното пристанище на Мексико, близо до границата с Гватемала. В района живеят около 9000 души. На по-малко от 30 км източно, навътре в сушата се намира град Тапачула, с население от 400 000 души.

 

Редактор: Николай Киров
Източник: Reuters, AOL    
земетресение Мексико Пуерто Мадеро
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Мощно земетресение с магнитуд 7,4 удари Мексико

Мощно земетресение с магнитуд 7,4 удари Мексико

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