Островът на смъртта: Мястото, където змиите властват

Н а брега на Бразилия, на малко повече от 96 километра от Сао Пауло, се намира остров, който за някои може да се смята за рай, а за повечето - за ад. Островът Иля де Кеймада Гранде, или Змийският остров, изобилстващ с някои от най-смъртоносните змии в света, е строго забранен за посетители - и за това има основателна причина, пише Iflscience.

За да се осигури безопасността на хората и на влечугите, достъпът до острова се контролира от бразилските военноморски сили. Защитата на обитателите на острова е от особено значение, тъй като въпреки че носят невероятно токсична отрова, най-многобройният вид змии, живеещи там, всъщност е критично застрашен.

Златната змия (Bothrops insularis) е вид усойница от семейство Viperidae, към което принадлежат и гърмящите змии. Ухапването от златоглава усойница съдържа хемотоксична отрова, която действа бързо и може да погуби дребна плячка като птици за няколко минути. За разлика от невротоксичната отрова на кобрите и тайпаните, която нарушава работата на нервната система, причинявайки парализа, хемотоксичната отрова е насочена към кръвоносната система, причинявайки кръвни съсиреци, кръвоизливи и други усложнения, свързани с кръвообращението.

Въпреки смъртоносността на хемотоксичните отрови обаче, те всъщност са жизненоважен и животоспасяващ компонент, използван в сърдечносъдовите лекарства, антикоагулантните терапии и в диагностиката - като особената сила, открита в златистите копия от Иля де Кеймада Гранде, прави отровата им особено ценна.

Докато други видове ланцети се срещат в континенталната част на Централна и Южна Америка, златният ланцет се среща само на Змийския остров. Смята се, че еволюцията на този отделен вид е настъпила в резултат на откъсването на остров Иля де Кеймада Гранде от континентална Бразилия в края на последния ледников период, което е изолирало тези змии без изобилие от сухоземни хищници или плячка.

В продължение на 11 000 години змиите се приспособяват към околната среда, превръщайки се в единствения полуабореален вид копиеглави и развивайки отрова, която е три до пет пъти по-токсична от тази на континенталните видове, което ги прави по-добре приспособени за улавяне на бързо движещи се птици.

От 41-те вида птици, които се срещат на острова, храната на ланцета се състои предимно от два вида мигриращи птици - чилийската елания (Elaenia chilensis), която пристига в края на лятото, и жълтокракия дрозд (Turdus flavipes), който пристига през зимата.

In Brazil, there's a place called "Snake Island" where people are forbidden to travel. It's the home of the golden lancehead pit viper, one of the planet's deadliest snakes.



The island holds about one deadly snake per square meter of land. pic.twitter.com/7On1Fs15TM