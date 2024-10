„Втурнахме се колкото се може по-бързо": Отровна 4-метрова змия изпълзя в училище

С илно отровна змия е била заловена в училищен двор от ловец на змии.

Стюарт Маккензи, собственик на Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, публикува видеоклип с източната кафява змия и нейното спасяване във Фейсбук.

На видеото се вижда как четириметровата змия се спотайва край училищна сграда в Австралия, а Маккензи се приближава бавно към нея с платнена торба в ръка.

„Тази красива източна кафява змия си проправяше път през училищния двор, когато учителите я забелязаха! Втурнахме се натам възможно най-бързо, за да осигурим безопасността на децата и на змията“, пише Маккензи под публикацията.

