Юпитеровата луна Европа може да има водни запаси под ледената си повърхност

Ю питеровата луна Европа може да има водни резервоари точно под ледената си повърхност, предаде Франс прес, като цитира американски учени.

Хипотезата на специалистите от Станфордския университет се основава на наблюдения на повърхността на Гренландия.

Луната Европа е основен кандидат за търсене на извънземен живот в Слънчевата система заради предполагаемото наличие на огромно количество вода в течно състояние. Този океан вероятно е разположен под дебел слой лед, на дълбочина между 20 и 30 километра, сочат данни, събрани от космически сонди.

Jupiter’s moon Europa may have water where life could exist, say scientists https://t.co/sutdIRUXDy — The Guardian (@guardian) April 19, 2022

Въпреки това, част от тази вода може да бъде много по-близо до повърхността, отколкото се смята, се твърди в проучване, публикувано в "Нейчър къмюникейшънс". Според американски учени юпитеровата луна Европа е "млада и геоложки активна".

Най-разпространената структура там се състои от двойни хребети, простиращи на стотици километри и издигащи се на височина от няколкостотин метра. Те са поразително подобни на образуванията, открити върху ледената покривка на Гренландия.

Учените имат няколко хипотези за образуването на тези хребети на юпитеровата луна Европа, по-специално за взаимодействието между водата под повърхността и леда, който я покрива.

Jupiter with Europa, the smallest of the Galilean moons. The moon is thought to hold potential ingredients for life. pic.twitter.com/K2fd7bZFgb — Space Porn (@redditSpacePorn) January 17, 2022

Точно това е установил екип от геофизици от Станфордския университет в Гренландия - остров, покрит предимно с лед.

Те са открили „двоен хребет от лед, който има форма, подобна на тази на образуванията на Европа", обясни пред Франс прес Райли Кълбърг, докторант в Станфордския университет и водещ автор на изследването. Дължината на хребета е около 800 метра, средна височина е 2,1 метра и се намира на около 60 километра от брега, в северозападната част на Гренландия.

Неговият колега Дъстин Шрьодер, който е професор по геофизика в Станфорския университет, обяснява, че са "работили върху нещо съвсем различно, свързано с промяната на климата и въздействието върху повърхността на Гренландия, когато забелязахме тези малки двойни хребети".

Amazing shot of our moon, Jupiter and it’s four Galilean moons 🔭



The Galilean moons (or Galilean satellites) are the four largest moons of Jupiter—Io, Europa, Ganymede, and Callisto. They were first seen by Galileo Galilei.



📸: Rami Astro pic.twitter.com/CCdC5W9jAC — Curiosity (@Sciencenature14) March 6, 2022

Сателитни снимки и данните, събрани със специален радар, направили възможно „за първи път да се види нещо подобно (като на юпитеровата луна Европа) на Земята и да се наблюдават процесите под повърхността, довели до образуването на хребетите", каза Райли Кълбърг.

Учените правят модел на процес, водещ до образуването на двоен хребет.

"Водата, която наблюдавахме в Гренландия, е в горните тридесет метра на ледената покривка", обяснява Кълбърг. Според неговите изчисления на юпитеровата луна Европа, чиито хребети са много по-високи и по-дълги, "резервоари с вода могат да се образуват на дълбочина между един и пет километра".

As you enjoy tonight’s full Moon, keep in mind that Earth’s Moon and Europa are about the same size! Pay a virtual visit to our favorite water world at https://t.co/Y7r7eIefCC pic.twitter.com/PExlbBhc3D — NASA Europa Clipper (@EuropaClipper) February 16, 2022

Ако механизмът на формиране наистина е този, който се предлага, тези водни резервоари биха могли да бъдат много широко разпространени.

Две космически мисии ще дадат възможност да се разбере повече около 2030 г. Тази на НАСА ще бъде оборудвана с радар, подобен на този, използван при изследванията на Гренландия. Мисията на Европейската космическа агенция ще изследва не само юпитеровата луна Европа, а също Йо и Ганимед.