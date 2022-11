Оскари 2023: Какво трябва да знаем за предстоящите филмовите награди

О скарите ще се върнат към включването на всички категории в прякото си предаване догодина, след като по-рано тази година намалиха осем от тях в опит за "по-стегнато" шоу, пише Variety.

All 23 categories will be aired during the Oscars 2023 telecast.https://t.co/Gu0t8tEqIT