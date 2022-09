"Игра на калмари" и "Тед Ласо" са фаворити за наградите "Еми“

"Игра на калмари" и "Тед Ласо" са сред фаворитите за 74-ите телевизионни награди “Еми”, предадоха АФП и АП.

Церемонията ще се състои в Лос Анджелис, като награждаването обещава да бъде бляскаво и празнично, коментират продуцентите Реджиналд Хъдлин и Иън Стюарт.

„Странни неща“ не успя да счупи рекорда на „Игра на калмари“

Големият въпрос на тазгодишните отличия "Еми" е дали за първи път в историята на телевизионните награди ще бъде отличена неанглоезична продукция. Южнокорейският сериал "Игра на калмар" е основният фаворит за приза в категорията за най-добър драматичен сериал.

Some ratings successes like "Yellowstone" failed to make a dent in the nominations for Monday night's Emmy awards.



Instead, the haul went to shows that are critical darlings like “Stranger Things" and “Squid Game.” https://t.co/FBRpsA1XtU