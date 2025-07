6 минути тъмнина: Рядко пълно слънчево затъмнение ще помрачи небето през август 2027 г.

Н а 2 август 2027 г. забележително пълно слънчево затъмнение ще помрачи небето над части от Европа, Северна Африка и Близкия изток. За период до 6 минути и 23 секунди Луната ще закрие напълно Слънцето, хвърляйки драматична сянка върху Земята в това, което се нарича „Голямото северноафриканско затъмнение“. Това събитие ще бъде най-дългото пълно слънчево затъмнение, видимо от сушата между 1991 и 2114 г. С такъв продължителен период на пълнота и широка видимост, това вдъхновяващо небесно явление ще бъде преживяване веднъж в живота за милиони хора от различни континенти, наблюдатели на небето, учени и фотографи. Очаква се то да привлече световно внимание, да предизвика научни открития, да стимулира туризма и да създаде незабравими спомени за тези, които са свидетели на рядкото космическо подравняване, пише Times of India.

Ясно небе се очаква в много части на Северна Африка, особено в Либия и Египет, които са известни със сухото и слънчево време през август. Тези благоприятни условия увеличават вероятността за безпрепятствена гледка, което прави региона идеален за наблюдение на затъмнения, научни изследвания и възможности за астрономически туризъм.

Слънчево затъмнение през август 2027 г.: Дата и час

Пълното слънчево затъмнение ще се случи в понеделник, 2 август 2027 г., в ранните до средните следобедни часове, в зависимост от местоположението ви.

Точното време може да варира с няколко минути в зависимост от точното местоположение на наблюдателя по траекторията на пълното затъмнение. Метеорологичните условия, надморската височина и препятствията на хоризонта също могат да повлияят на видимостта и преживяването, което прави местните прогнози изключително важни. Пълната продължителност на затъмнението, от първия контакт (началото на частичното затъмнение) до последния контакт (край на частичното затъмнение), ще продължи приблизително от 2,5 до 3 часа, като пълното затъмнение ще продължи до 6 минути и 23 секунди в избрани райони като Луксор, Египет. Това го прави едно от най-дългите затъмнения през последните десетилетия, привличайки наблюдатели на небето, учени и туристи от цял свят.

Какво прави слънчевото затъмнение през 2027 г. толкова специално Три редки астрономически условия ще се случат едновременно, за да предизвикат толкова дълго затъмнение:

Тези комбинирани фактори ще доведат до пълно слънчево затъмнение с продължителност над шест минути, значително по-дълго от повечето затъмнения, които обикновено варират от две до три минути. Учените от НАСА подчертават, че затъмненията с такава продължителност са идеални за изучаване на слънчевата корона, слабата външна атмосфера на Слънцето, която обикновено е невидима поради слънчевата светлина.

Видимост на слънчевото затъмнение през 2027 г.

Затъмнението ще започне над Атлантическия океан и ще се придвижи на изток през Европа, Африка и Близкия изток. Пътят на пълнотата, който е тясната ивица, където затъмнението ще бъде напълно видимо, ще бъде широк приблизително от 258 до 275 километра, предлагайки спиращи дъха небесни гледки на милиони зрители на множество континенти. Това рядко астрономическо събитие предоставя и важни изследователски възможности за учените да изучават слънчевата корона, моделите на йонизация на атмосферата и температурните колебания – особено в региони, където затъмненията с такава продължителност са рядкост. Астрономите-любители, фотографите и ловците на затъмнения вече се подготвят за зрелището много предварително.

Европа

Северна Африка

On August 2, 2027, a rare total solar eclipse called the North African Eclipse will cast its shadow across parts of the Middle East for up to 6 minutes and 23 seconds. pic.twitter.com/WIQirnJ9q4