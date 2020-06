Обвиниха Джъстин Бийбър в изнасилване

О бвинения в изнасилване срещу Джъстин Бийбър предизвикаха вълнения сред феновете му в Туитър, като много от тях ги отхвърлиха като невъзможни.

Жена на име Даниел заяви в социалните медии, че е била изнасилена от канадската звезда през 2014 г. в хотел „Четири сезона“. Тя отказа да разкрие второто си име „по лични причини“, но твърди, че нападението е станало след събитие в Остин, Тексас на 9 март 2014 г.

По нейните думи е била на 21 години по време на изнасилването. Даниел заяви, че сексуалният акт се е случил без нейно съгласие. Джъстин Бийбър по това време имаше връзка със Селена Гомес.

Малко след съобщението на Даниел, друга жена, наречена Кади, излезе с подобни обвинения срещу певеца, твърдейки, че също е била изнасилена от Бийбър на 4 май 2015 г., след като е била поканена в хотел в Лангъм, където той бил отседнал.

Според момичето сексуалното посегателство се е случило въпреки призивите ѝ да спре и молбите ѝ, че не бива да прави секс с никого преди брака поради традиционното си възпитание.

Тя заяви, че не е била готова да говори за нападението по-рано, страхувайки се от позора, който може да нанесе на семейството ѝ.

Много от феновете на Бийбър отхвърлиха твърденията на Кади и Даниел, но имаше и такива, които подкрепиха твърденията на двете момичета.

26-годишният Бийбър, който е женен за Хейли Род Болдуин, отхвърли категорично обвиненията. Той написа в Туитър, че историята, разказана от Даниел е невярна и никога не е бил на мястото, където тя твърди, че е изнасилена. Бийбър каза, че е прекарал въпросната вечер със Селена Гомес.

In the past 24 hours a new Twitter appeared that told a story of myself involved with sexual abuse on March 9, 2014 in Austin Texas at the Four seasons hotel. I want to be clear. There is no truth to this story. In fact as I will soon show I was never present at that location.