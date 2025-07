„Обичам те, приятелю“: Китаристът на Ози Озбърн разкри последното си съобщение от него

Д ългогодишният китарист на Ози Озбърн – легендарният Зак Уайлд – разкри последното си текстово съобщение с рок иконата, изпратено само седмици преди смъртта на Озбърн на 22 юли, когато той си отиде на 76-годишна възраст.

58-годишният Уайлд сподели, че емоционалният им разговор се е провел чрез текстови съобщения след прощалния концерт на Black Sabbath в Бирмингам, Англия, на 5 юли – последното живо изпълнение на легендата в живота на китариста. Макар че Уайлд присъствал, за да наблюдава шоуто на сцената с участието на Ози, Тони Айоми, Бил Уорд и Гийзър Бътлър във Вила Парк, той не успял да се срещне с Озбърн след края на концерта.

Ozzy Osbourne’s longtime guitarist Zakk Wylde reveals emotional final text message from late rocker https://t.co/h4fyeYmTip pic.twitter.com/9RE4DjcgwC — New York Post (@nypost) July 31, 2025

„Всички бяха зад кулисите, а аз просто исках да му дам малко пространство“, обясни фронтменът на Black Label Society в интервю за Guitar World, публикувано на 29 юли.

Макар да е знаел, че здравето на Озбърн е разклатено, Уайлд се надявал да го види в близките дни — среща, която така и не се състояла. Вместо това двамата си разменили кратки, но дълбоко емоционални съобщения.

„Последното съобщение, което получих от Оз, беше: ‘Заки, съжалявам, беше лудница там. Не те видях.’ Аз му отвърнах: ‘Благодаря за всичко.’ Просто си говорихме и си казвахме: ‘Обичам те, приятелю.’ Това беше всичко“, разкри Уайлд.

Прощалният концерт на Sabbath: „Невероятно преживяване“

Уайлд с умиление си спомня финалното изпълнение на Black Sabbath и последния път, в който видял Озбърн на сцена: „Определено беше нещо невероятно. Видях Оз след края на Sabbath — това беше последният път, когато го видях“, каза той. По думите му, основният му приоритет тогава бил „да се увери, че Оз е добре“.

Zakk Wylde spoke warmly about his long relationship with Ozzy Osbourne, and shared a few memories from their final performances together.



More: https://t.co/SZ9WkbMIwt pic.twitter.com/BAL4T0Y9Sh — Rolling Stone (@RollingStone) July 30, 2025

Близост отвъд музиката: „Ози беше като по-голям брат“

Китаристът говори открито и за дългогодишното си приятелство с Ози Озбърн, който е и кръстник на най-голямото му дете.

„Ози беше просто най-добрият“, споделя Уайлд. „Имам баща – ветеран от Втората световна война – и Ози, който беше като по-голям брат. Между нас имаше почти 20 години разлика. Връзката ни започна с пиене и смях, но ако някога съм имал нужда от съвет, знаех, че мога да разчитам на него.“

„Чувствам се благословен и благодарен, човече. Всичко друго би било егоистично“, допълва той.

Споменавайки и благотворителната дейност на Ози, Уайлд отбелязва: „Да участваш в най-успешното благотворително събитие, без лична изгода? Това е невероятно. Помогна на толкова много хора. Боже мой, какъв майстор. Какъв живот.“

„Бяхме като семейство“

Когато интервюиращият му споделя, че отношенията му с певеца на Crazy Train изглеждат много по-близки от тези с останалите му китаристи, Уайлд се съгласява: „Да, винаги съм го усещал така. Ози е кръстник на най-големия ни син. Дори когато не свирех с него – ако Шарън ни се обаждаше и казваше: ‘Може ли да наглеждате къщата, докато ни няма?’ – правехме го. Все едно някой да ти каже: ‘Ако ни трябва мляко и яйца, ще го купиш, нали?’“

Уайлд добавя, че между тях е имало мигновена химия още от самото начало: „С всички приятели в живота си – лъвовете се привличат с лъвове, нали? А хиените... те идват по-късно. Но Ози беше най-лесният и топъл човек. Толкова лесно беше да се разбираш с него.“

Ozzy Osbourne's Longtime Guitarist Zakk Wylde Reveals What the Rocker Told Him in Emotional Final Text Message https://t.co/v27u0EPVOy — People (@people) July 30, 2025

Пътят на Уайлд с Ози: от 1987 до легенда

Родом от Ню Джърси, Зак Уайлд се присъединява към Ози Озбърн през 1987 г., замествайки Джейк И. Лий. Дебютира в албума No Rest for the Wicked (1988), след което участва и в No More Tears (1991) и Ozzmosis (1995).

След кратка пауза, в която е заменен от Джо Холмс, Уайлд се завръща при Озбърн през 2001 г. и остава неотлъчно до него през следващите години, включително в турнето No More Tours II през 2017 г.

През 2024 г. Уайлд участва в звездното изпълнение по повод въвеждането на Ози в Залата на славата на рокендрола – за втори път, след първото с Black Sabbath през 2006 г.

Последно сбогом с Принца на мрака

Ози Озбърн почина обграден от близките си, потвърди семейството му в изявление за The Post: „С по-голяма тъга, отколкото думите могат да изразят, съобщаваме, че нашият любим Ози Озбърн почина тази сутрин. Той беше със семейството си и заобиколен от любов. Молим всички да уважат личното ни пространство в този труден момент.“

В сряда, 30 юли, хиляди фенове се събраха по улиците на Бирмингам, за да изпратят рок иконата в последния му път. Съпругата му Шарън (72), с която споделя над 40 години брак, както и четири от шестте му деца – Кели, Ейми, Джак и Луис – също присъстваха на тържествената процесия.

Семейството бе разплакано от любовта и почитта на феновете, които носеха цветя, снимки и лични послания. Най-близките на Ози носеха със себе си символични вещи, принадлежали на рок иконата – като последен жест на любов и признателност към човек, който промени света на музиката завинаги.