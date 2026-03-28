Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

30-годишният Русо стана известен с това, че многократно се появяваше пред дома на изпълнителката на хита „Bad Guy" в Лос Анджелис през 2020 г.

28 март 2026, 19:18
М ъжът, който бе задържан за системно следене на поп звездата Били Айлиш, е бил ударен фатално от влак на железницата „Long Island Rail Road“ (LIRR). Смъртта е потвърдена от официални източници и органите на реда, съобщава New York Times.

Пренел Русо е загинал в сряда около 5:38 ч. сутринта, когато е бил блъснат от мотриса в района на Уестбъри. Според източник от правоохранителните органи мъжът е тичал „по или в непосредствена близост“ до релсите, като към момента се предполага, че смъртта е нещастен случай.

30-годишният Русо, жител на Фармингдейл, стана известен с това, че многократно се появяваше пред дома на изпълнителката на хита „Bad Guy“ в Лос Анджелис през 2020 г. Настойчивото му присъствие принуди певицата и семейството ѝ да издействат съдебна заповед за защита срещу него.

В съдебните документи Били Айлиш посочва, че Русо е проявил „нестабилно поведение“. Той се е появявал в дома, който тя споделя с родителите си, общо седем пъти в рамките на 4 и 5 май, преди окончателно да бъде арестуван за незаконно проникване. Още при първото си идване Русо позвънил на вратата и попитал бащата на певицата през камерата за наблюдение дали тя живее там. Мъжът продължил да настоява дори след като му било обяснено, че е сгрешил адреса.

Семейството се принудило да извика частна охрана, когато той се върнал по-късно същата вечер.

„Докато чакахме охраната, г-н Русо остана на верандата ни, седна и започна да чете книга, като същевременно продължи да води периодичен монолог“, споделя Айлиш в съдебните документи. „Баща ми многократно го молеше да си тръгне, но той отказваше.“

Айлиш и близките ѝ били силно обезпокоени от действията на Русо, включително и заради факта, че той не носел маска при пет от посещенията си в разгара на пандемията от COVID-19. Освен това той докосвал дръжката на вратата и звънеца без предпазни ръкавици.

Съдебните регистри показват, че в резултат на тези инциденти на Айлиш е била издадена тригодишна ограничителна заповед срещу него. Зловещи публикации в Instagram профила на Русо включваха илюстрация на певицата и послание, което гласеше: „Както и да е – обичам те... това е всичко“.

В деня на инцидента около сто пътници, намиращи се в дерайлиралия или спрян влак, са били прехвърлени на друга мотриса на LIRR, за да продължат пътуването си.

