Любопитно

Били Айлиш и Джеймс Камерън: Неочакваният тандем, който ще превземе кината

Поп иконата Били Айлиш и легендарният режисьор Джеймс Камерън представят 3D концертния филм „Hit Me Hard and Soft“. Лентата, заснета със 17 камери, предлага уникален поглед зад кулисите и на сцената. Световната премиера в кината е на 8 май

29 април 2026, 10:26
Източник: БТА/АП

П опзвездата Били Айлиш и режисьорът Джеймс Камерън обединяват усилия за концертен филм, който ще пренесе турнето Hit Me Hard and Soft на Айлиш на големия екран, съобщава Ройтерс.

Лентата със заглавие Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) ще излезе по кината на 8 май, разпространявана от „Парамаунт Пикчърс“. Филмът е съвместна продукция на 24-годишната носителка на множество награди „Грами“ и 71-годишния създател на лентите „Аватар“ и „Титаник“.

Проектът е заснет основно по време на концерти в Манчестър от световното турне на Айлиш през 2024-2025 г. и съчетава сценични изпълнения с кадри зад кулисите. По думите на певицата Камерън се е свързал с нея с готова концепция. На премиерата в Лондон тя определи съвместната работа като „сбъдната мечта“.

Филмът показва изпълнителката и извън сцената - по време на подготовката ѝ за концерти и в по-лични моменти, свързани с творческия процес и връзката ѝ с феновете. Концертните кадри са заснети с 17 камери, част от които са разположени сред публиката, за да уловят атмосферата и реакциите на феновете, пояснява още Ройтерс.

Филмът е втори концертен проект за Айлиш и се вписва в тенденцията на успешни киноиздания на турнета на водещи поп изпълнители, които привличат значителен зрителски интерес.

Източник: БТА/Михаил Евлогиев    
