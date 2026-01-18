Любопитно

Нова Зеландия - изгубеният рай

Със своята невероятна природа, с романтиката и стабилната си икономика Нова Зеландия бе мечтана дестинация за много кандидат емигранти

18 януари 2026, 16:23
Нова Зеландия - изгубеният рай
Източник: iStock

Н авремето тя бе блян за емигрантите, но днес много местни жители бързат да напуснат Нова Зеландия, съобщи Deutsche Welle.

Какви са причините?

Със своята невероятна природа, с романтиката и стабилната си икономика Нова Зеландия бе мечтана дестинация за много кандидат емигранти. Американският технологичен елит от Силициевата долина например идеализира далечната островна държава като убежище в случай на ядрена или климатична катастрофа, пише  "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ).

Когато Доналд Тръмп спечели първия си президентски мандат, много американци изведнъж се заинтересуваха от изискванията за имиграция в Нова Зеландия. Междувременно Тръмп се завърна в Белия дом, но ситуацията е много различна: редица американски предприемачи от IT-сектора от критици станаха негови поддръжници. Нова Зеландия също е друга: от две години страната се управлява от консервативна коалиция, водена от бившия мениджър Кристофър Лъксън. Той смени на поста премиерката Джасинда Ардърн, която определено не бе почитателка на Тръмп, припомня германското издание.

Сега новозеландците са тези, които напускат страната си, пише по-нататък авторът на публикацията Тил Фендерс. През ноември статистическата служба обяви, че през последните дванайсет месеца 72 684 новозеландци са напуснали страната - повече от всякога. Нова Зеландия все пак регистрира нетен прираст на населението, но това се дължи само на чужденците, които пристигат в островната държава. При това прирастът е най-слабият от 12 години насам.

И бившата премиерка е напуснала родината си

Голяма част от напускащите страната са млади хора - 38 процента са на възраст между 18 и 30 години, допълва картината вестник "Ди Цайт". Сред най-известните емигранти е самата бивша министър-председателка Ардърн, която междувременно живее в САЩ и преподава в Харвард .

Много от "редовите" новозеландци също планират да напуснат страната. Като причина за това те посочват най-често високите цени, слабия икономически растеж и липсата на работни места, пише ФАЦ. Пред изданието един кандидат-емигрант казва: "В Нова Зеландия заплатите са ниски, разходите за живот - високи, а имотите - много скъпи. Затова човек трябва много внимателно да обмисли всичко, преди да реши да създава семейство в Нова Зеландия".

Изданието цитира политолога Брайс Едуардс, живеещ в столицата Уелингтън:  "Усещането в Нова Зеландия е за разруха - нищо не функционира както трябва".

Актуални допитвания показват, че делът на хората, които смятат, че Нова Зеландия е "на грешен път", нараства - в момента така мислят 63 процента от новозеландците. Хората са недоволни от ситуацията на жилищния пазар, от образователната система и от обществения транспорт. Мнозина си обясняват негативното развитие с това, че редица достижения на някогашната социална държава са били премахнати след 1980-те години, пише Тил Фендерс.

Новозеландците предпочитат Австралия

Като цяло в страната се наблюдава спад в качеството на обществените услуги, почти не са останали надеждни медии, а доверието в политиката е ниско. Много хора живеят с усещането, че други страни се справят значително по-добре.

Приблизително 58 процента от новозеландците, които емигрират, се местят в Австралия. Техният основен стимул за това са по-високите с около 25 на сто австралийски заплати. Още с пристигането си в Австралия новозеландците получават специална виза, която им позволява да живеят и работят там неограничено време. За разлика от миналото, много новозеландци вече не се местят в Австралия само за няколко години, а изграждат нов живот и се установяват там за постоянно, се казва още в публикацията на ФАЦ.

По същата тема новинарският портал n-tv.de отбелязва, че Австралия търси много квалифицирани кадри - най-вече в областта на здравеопазването, но също и полицаи и учители. На заинтересованите се предлагат дори пакети за преместване. Това привлича много новозеландци - включително защото в Австралия не се нуждаят от работна виза. 

Източник: Deutsche Welle    
Емиграция от Нова Зеландия Напускащи Нова Зеландия Високи разходи за живот Ниски заплати Икономически проблеми Упадък на обществени услуги Преселване в Австралия Кристофър Лъксън Жилищен пазар Недоволство в Нова Зеландия
Последвайте ни

По темата

За първи път в историята: Тервел Замфиров с победа за Световната купа, двама българи на подиума

За първи път в историята: Тервел Замфиров с победа за Световната купа, двама българи на подиума

Мицкоски имал проблем с България, захваща се с домашното

Мицкоски имал проблем с България, захваща се с домашното

Цеко Минев: Българският сноуборд израсна до най-високото ниво

Цеко Минев: Българският сноуборд израсна до най-високото ниво

Мелони: Тръмп греши с митата срещу Европа заради Гренландия

Мелони: Тръмп греши с митата срещу Европа заради Гренландия

Какво става след 31 януари с лева и еврото

Какво става след 31 януари с лева и еврото

pariteni.bg
Шефът на Dacia: Ще правим автомобили за нашите клиенти, а не за ЕС

Шефът на Dacia: Ще правим автомобили за нашите клиенти, а не за ЕС

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 2 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 2 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 2 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 2 дни

Виц на деня

Понякога децата издават ужасяващи звуци! Например: "Дай пари".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да различите натуралния мед от фалшивия

Как да различите натуралния мед от фалшивия

Любопитно Преди 26 минути

Хората сме свикнали да смятаме меда за панацея срещу настинки и източник на витамини

.

Срив в системата на МВР спря издаването на застраховка „Гражданска отговорност“

България Преди 1 час

Проблемът е от вчера

Принцеса Юджини

Кралски разрив: Принцеса Юджини напълно е „отрязала“ баща си

Любопитно Преди 3 часа

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, който беше лишен от кралските си титли през октомври заради връзките си с педофила финансист, е „съкрушен“ от отчуждението от по-малката си дъщеря

Сблъсъци между протестиращите групи в Минеаполис

Сблъсъци в Минеаполис заради имиграционната политика на Тръмп

Свят Преди 4 часа

Голяма група протестиращи се появи в центъра на града и влезе в стълкновение с доста по-малка група хора, които демонстрираха в подкрепа на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE)

Николай Младенов: Особено съм благодарен на президента Тръмп

Николай Младенов: Особено съм благодарен на президента Тръмп

България Преди 5 часа

5 навика на "богатите момичета“ за по-добри финанси през 2026 г.

5 навика на "богатите момичета“ за по-добри финанси през 2026 г.

Любопитно Преди 6 часа

Сред първите навици, цитирани от популярната финансова инфлуенсърка Миа Макграт, е поддържането на ежедневна видимост върху финансите ѝ

Останки от изчезналия самолет

Изчезналият самолет в Индонезия се е разбил, пътниците ги няма

Свят Преди 6 часа

Вчера следобед властите загубиха връзка с турбовитловия самолет на авиокомпанията Indonesia Air Transport

Фики Стораро: Всичко на този свят е временно, само добротата остава

Фики Стораро: Всичко на този свят е временно, само добротата остава

Любопитно Преди 6 часа

Певецът говори откровено за вярата, семейството, музиката, която прави и онази, която би искал да прави

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

България Преди 6 часа

<p>Сравнихме цените на храни за година &ndash; какво се промени</p>

Сравнихме цените на храни за година – какво се промени

България Преди 7 часа

Златният час: Как проявяването му може да промени късмета и съдбата ви

Златният час: Как проявяването му може да промени късмета и съдбата ви

Любопитно Преди 7 часа

Всеки ден има тих прозорец, когато светът се усеща малко по-мек, по-спокоен и по-отворен - това време се нарича златен час

Махмурлукът се влошава с годините: Защо тялото вече не понася нощта на пиене като преди

Махмурлукът се влошава с годините: Защо тялото вече не понася нощта на пиене като преди

Любопитно Преди 7 часа

Много хора усещат разликата още в края на 30-те и началото на 40-те си години

Антиправителствен протест в Иран

Бивш депутат: Иран е използвал химическо вещество срещу протестиращи

Свят Преди 7 часа

Бившият член на британския парламент Бил Рамел заяви, че е видял „достоверен доклад“, описващ тежко малтретиране на задържани по време на продължаващите демонстрации

Въздухът в София тази сутрин е в жълтата зона по замърсяване

Въздухът в София тази сутрин е в жълтата зона по замърсяване

България Преди 8 часа

Най-мръсен е въздухът тази сутрин в централната градска част и кварталите Красно село, Борово, Овча купел, Люлин, „Зона Б-5“

Кога да заведем детето на лекар в грипния сезон – отговаря педиатър

Кога да заведем детето на лекар в грипния сезон – отговаря педиатър

България Преди 8 часа

Средната възраст на заболелите деца през този сезон е около 3-4-годишна възраст, тоест става дума за деца в детските градини

Иван Несторов

Почина актьорът Иван Несторов

България Преди 9 часа

Поклонението е на 21 януари, сряда, от 12:30 ч. в столичния храм „Свети Седмочисленици“

Всичко от днес

От мрежата

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Неделя вечер у дома: малките ритуали, които носят голямо спокойствие

Edna.bg

Кевин Костнър на 71: мъжът, който никога не се отказа от своите истории

Edna.bg

Капитанът на Ливърпул инициира важна среща зaради кризата

Gong.bg

Защо Тервел Замфиров няма да отпразнува триумфа?

Gong.bg

Историята на най-великия в бокса: Мохамед Али-младши за успехите, каузите и обичта към баща си

Nova.bg

След успеха: Тервел Замфиров и Радослав Янков ексклузивно пред NOVA

Nova.bg