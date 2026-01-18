Нова Зеландия - изгубеният рай

Н авремето тя бе блян за емигрантите, но днес много местни жители бързат да напуснат Нова Зеландия, съобщи Deutsche Welle.

Какви са причините?

Със своята невероятна природа, с романтиката и стабилната си икономика Нова Зеландия бе мечтана дестинация за много кандидат емигранти. Американският технологичен елит от Силициевата долина например идеализира далечната островна държава като убежище в случай на ядрена или климатична катастрофа, пише "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ).

Когато Доналд Тръмп спечели първия си президентски мандат, много американци изведнъж се заинтересуваха от изискванията за имиграция в Нова Зеландия. Междувременно Тръмп се завърна в Белия дом, но ситуацията е много различна: редица американски предприемачи от IT-сектора от критици станаха негови поддръжници. Нова Зеландия също е друга: от две години страната се управлява от консервативна коалиция, водена от бившия мениджър Кристофър Лъксън. Той смени на поста премиерката Джасинда Ардърн, която определено не бе почитателка на Тръмп, припомня германското издание.

Сега новозеландците са тези, които напускат страната си, пише по-нататък авторът на публикацията Тил Фендерс. През ноември статистическата служба обяви, че през последните дванайсет месеца 72 684 новозеландци са напуснали страната - повече от всякога. Нова Зеландия все пак регистрира нетен прираст на населението, но това се дължи само на чужденците, които пристигат в островната държава. При това прирастът е най-слабият от 12 години насам.

И бившата премиерка е напуснала родината си

Голяма част от напускащите страната са млади хора - 38 процента са на възраст между 18 и 30 години, допълва картината вестник "Ди Цайт". Сред най-известните емигранти е самата бивша министър-председателка Ардърн, която междувременно живее в САЩ и преподава в Харвард .

Много от "редовите" новозеландци също планират да напуснат страната. Като причина за това те посочват най-често високите цени, слабия икономически растеж и липсата на работни места, пише ФАЦ. Пред изданието един кандидат-емигрант казва: "В Нова Зеландия заплатите са ниски, разходите за живот - високи, а имотите - много скъпи. Затова човек трябва много внимателно да обмисли всичко, преди да реши да създава семейство в Нова Зеландия".

Изданието цитира политолога Брайс Едуардс, живеещ в столицата Уелингтън: "Усещането в Нова Зеландия е за разруха - нищо не функционира както трябва".

Актуални допитвания показват, че делът на хората, които смятат, че Нова Зеландия е "на грешен път", нараства - в момента така мислят 63 процента от новозеландците. Хората са недоволни от ситуацията на жилищния пазар, от образователната система и от обществения транспорт. Мнозина си обясняват негативното развитие с това, че редица достижения на някогашната социална държава са били премахнати след 1980-те години, пише Тил Фендерс.

Новозеландците предпочитат Австралия

Като цяло в страната се наблюдава спад в качеството на обществените услуги, почти не са останали надеждни медии, а доверието в политиката е ниско. Много хора живеят с усещането, че други страни се справят значително по-добре.

Приблизително 58 процента от новозеландците, които емигрират, се местят в Австралия. Техният основен стимул за това са по-високите с около 25 на сто австралийски заплати. Още с пристигането си в Австралия новозеландците получават специална виза, която им позволява да живеят и работят там неограничено време. За разлика от миналото, много новозеландци вече не се местят в Австралия само за няколко години, а изграждат нов живот и се установяват там за постоянно, се казва още в публикацията на ФАЦ.

По същата тема новинарският портал n-tv.de отбелязва, че Австралия търси много квалифицирани кадри - най-вече в областта на здравеопазването, но също и полицаи и учители. На заинтересованите се предлагат дори пакети за преместване. Това привлича много новозеландци - включително защото в Австралия не се нуждаят от работна виза.