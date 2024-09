Рядък вид пингвин стана птица на годината в Нова Зеландия

С ветовноизвестният конкурс „Птица на годината“ в Нова Зеландия обяви победителя си за 2024 г. - и да, този път това е птица. Жълтоокият пингвин Хойхо спечели наградата за птица на годината на Te Manu Rongonui o Te Tau, което те описват като „пингвинска победа“.

Жълтоокият пингвин хойхо (Megadyptes antipodes) се различава от другите пингвини по няколко начина. Както подсказва името му, той има особен набор от жълти очи. Цветът се дължи на каротините - същия химически пигмент, който придава окраската на морковите и доматите, като се среща и в някои морски обитатели.

Yellow-Eyed Penguin That Nests In The Forest Wins New Zealand's Bird Of The Year https://t.co/MjDJYXoojv

Според организацията Yellow-eyed Penguin Trust изследванията показват, че пингвините, които се отличават с най-наситено жълто, отглеждат повече пиленца, което предполага, че те може би са по-добри ловци от тези с по-бледа окраска. Жълтият цвят обаче се проявява едва на по-късен етап от живота им, тъй като пиленцата им имат сиви очи и пера без жълта ивица.

Когато настъпи моментът да излюпят сивите си бебета, хойхос също избират нетрадиционния начин да гнездят в гори и храсталаци, където могат да скрият бебетата си под гъста растителност. Единствените други пингвини, за които е известно, че гнездят по този начин, са фиордландските гребенести пингвини, които също произхождат от Нова Зеландия.

Може би най-значимият и злополучен начин, по който хойхо се откроява сред пингвините, е, че се смята за най-редкия и най-застрашения вид в света.

Проучване от 2017 г., в което се оценяват последиците от изменението на климата върху бързо намаляващата популация на хойхо, показва, че поне една трета от намаляването на популацията се дължи на затоплянето на температурата на морската повърхност. По-нататъшни модели, базирани на низходящата тенденция, прогнозираха, че тези пингвини може да изчезнат на местно ниво до 2060 г.

One of the world’s rarest penguins, the hoiho, won New Zealand's Bird of the Year contest. pic.twitter.com/L6wKSnZysq